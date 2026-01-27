Vols veure la nova imatge de la Fira de l'Aixada, la Festa de la Llum i la Transéquia?
La presentació del grafisme de les noves edicions dona el tret de sortida als actes preparatoris de les activitats
REGIÓ7
Ja hi ha les imatges que faran de capçaleres de la programació de la Festa de la Llum, Fira de l’Aixada i la Transéquia 2026, esdeveniments festius que tindran lloc a Manresa del 6 de febrer al 15 de març. La presentació pública marca l’inici dels actes de preparació de la festa manresana més tradicional que ofereix a ciutadans, ciutadanes i visitants una àmplia programació que combinarà novetat i tradició, i que els pròxims dies es donarà a conèixer amb detall.
Els autors de les imatges en l’edició d’enguany són Clàudia del Paso Martínez (Festa de la Llum), Júlia Babot Cortina (Aixada) i David Pastor Ussetti (Transéquia). Els cartells han estat presentats per Tània Infante Martínez; regidora de Cultura i Llengua de l’Ajuntament de Manresa; Júlia Babot, autora del cartell de l’Aixada; Miquel del Paso Dastis, pare de Clàudia del Paso, autora del cartell de la Llum; Nasi Trapé Pujol, representant de Foto Art Manresa; Krishna Sivillà, coordinador pedagògic de la Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Séquia; i Joan Orriols Padró, coordinador de l’Associació Manresa de Festa.
La Festa de la Llum 2026 arrencarà el dia 6 de febrer i finalitzarà el 15 de març amb la Transéquia. La Fira de l’Aixada se celebrarà els dies 28 de febrer i 1 de març. Aquest any, Foto Art Manresa és l’entitat administradora de la festa, amb motiu de la commemoració del seu 50è aniversari.
La imatge de la Fira de l'Aixada
El cartell de la Fira de l'Aixada d'enguany ha estat creat per Júlia Babot Cortina (Calders), una dissenyadora gràfica que ha completat la seva formació a l’Escola d’Art de Manresa, l’Escola d’Art Gaspar Camps d’Igualada i a 35mm – Escola Audiovisual. Actualment, treballa com a dissenyadora gràfica a l’equip de màrqueting de l’empresa Helion Tools.
El cartell té com a objectiu representar un episodi clau de la història de la Festa de la Llum de Manresa: la recapacitació del bisbat. La proposta visual s’inspira en aquest moment de tensió i canvi, construïda al voltant de la silueta del bisbe de Vic. Aquesta figura s’utilitza com a element central i simbòlic, representant el conflicte i el relat històric, i establint una connexió directa amb els esdeveniments que es commemoren durant la festa.
Dins de la silueta, s’hi integren fragments de color que recorden els vitralls, evocant el mite del raig de llum que entra per la finestra de l’església del Carme i provoca la recapacitació del bisbat. El contrast entre aquests colors lluminosos i el fons negre intensifica la presència de la llum i enforteix el caràcter simbòlic de la composició.
La imatge de la Festa de la Llum
El cartell de la Festa de la Llum de 2026 ha estat creat per la manresana Clàudia del Paso Martínez. És graduada en Comunicació i Indústries Culturals per la Universitat de Barcelona i ha completat un màster en Màrqueting Digital. La seva especialització inclou publicitat, comunicació creativa i estratègia digital, i exerceix com a estratega de màrqueting digital i creadora de contingut visual.
La imatge del cartell s'inspira en la llum com a símbol de guia, esperança i connexió amb la tradició. El camí de llum daurada simbolitza el recorregut del miracle de la llum i l'arribada de l'aigua a la ciutat. El contrast entre la foscor i la llum reforça el seu caràcter espiritual i emocional, tot embolcallat en una estètica contemporània i simbòlica.
Elements com la silueta de la muntanya de Montserrat figuren com l'origen de la llum divina. Un altre element dinàmic del cartell és el camí lluminós, que serveix de metàfora per a la Séquia, una llum que es transforma en aigua, portant vida i futur a la ciutat de Manresa.
La imatge de la Transéquia
La imatge de la Transéquia és obra de David Pastor Usetti. És una fotografia aèria artística d'aquesta tradicional prova esportiva i lúdica, que aquest any celebra la seva 42a edició.
David Pastor és un dissenyador gràfic establert a Barcelona, amb una àmplia experiència en el món del disseny i la publicitat. Està llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques i té un grau superior en Disseny Gràfic. Ha adquirit experiència professional tant en petits estudis de disseny i marques comercials, treballant com a autònom o en grans agències internacionals de publicitat com TBWA o Edelman. Al llarg de la seva carrera, ha treballat per a marques conegudes com AstraZeneca, Alexion, PayPal, SEAT, Xbox, Estrella Damm, HP, Ikea, Audi, Martini i Adidas. Algunes de les seves campanyes han estat reconegudes en festivals prestigiosos com Cannes Lions, D&AD, El Ojo, Clio Awards, El Sol i Eurobest, entre d'altres.
