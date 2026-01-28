La federació de barris de Manresa rep de l'Ajuntament 225.000 euros
Els diners permetran continuar tirant endavant enguany el Pla de Desenvolupament Comunitari
REGIÓ7
L'Ajuntament de Manresa ha atorgat una subvenció de 225.137 euros a la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Manresa (FAVM), amb l’objectiu d’impulsar la participació ciutadana, promocionar l’associacionisme i donar suport a programes de prevenció que afavoreixin la cohesió social i la convivència.
La xifra mostra un fort augment respecte les edicions anteriors. La causa és que al nou conveni s'hi inclou el pla de les Escodines, que abans anava a part. L'any 2025, el conveni de la federació de barris incloïa 13 barris (Escodines no hi era) i va estar dotat amb un import de 135.620 euros. I, a banda, hi havia Escodines, que va rebre 67.827 euros. Això, sumat, dona 203.447 euros.
Enguany, Escodines se suma al conveni de la federació de barris i, a més, s'aplica un 10% d'augment, el que conforma la xifra final a l'erntorn els 225.000 euros.
L'Ajuntament de Manresa ha signat avui el nou conveni amb la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Manresa (FAVM) per impulsar el Pla de Desenvolupament Comunitari (PDC) 2026. Aquest acord, formalitzat per l'alcalde Marc Aloy Guàrdia i el president de la FAVM, Jaume Canudes Marsinyac, ha comptat amb la presència del regidor d’Acció Comunitària, Lluís Vidal Sixto Orozco, i altres membres de la FAVM, Carme Carrió Salabarnada, Faustí Fíguls Llurda, Rafael Guirado Martínez i Conxita Serra Costa.
Reforç de polítiques inclusives
L'objectiu del conveni és incentivar la col·laboració entre l'Ajuntament i la FAVM, garantint una subvenció de 225.137 euros. Aquest finançament es destinarà a la contractació de personal i al desenvolupament d'iniciatives comunitàries definides conjuntament amb la regidoria d'Acció Comunitària, tal com s'estipula en el PDC, amb un enfocament en el reforç de polítiques inclusives a Manresa.
El PDC 2026 s'implementarà en 14 barris de la ciutat: Escodines, Barri Antic, Poble Nou, Cal Gravat, Les Cots-Guix Pujada Roja, Sagrada Família, Vic-Remei, Passeig i Rodalies, Valldaura, Mion-Puigberenguer-El Poal, Plaça Catalunya-Barriada Saldes, Carretera Santpedor, Els Comtals i Sant Pau.
Aquest pla té com a missió central millorar la cohesió social i la qualitat de vida als barris a través d'accions col·laboratives i preventives. Es preveu la creació de la Taules Comunitàries i el suport a programes socials com biblioteques veïnals, cursos de català per a nouvinguts, i projectes singulars com la Biblioteca i espai socioeducatiu d’Escodines, el lleure educatiu d’estiu pels adolescents i els programes ‘Menjar acompanyats’ i ‘Connectem en Gran’, entre altres iniciatives.
- La moda de la criança positiva allarga el collit: 'Si el teu fill acaba la primària i continua al teu llit, hi ha un problema
- Una benzinera ha hagut d’indemnitzar un grup de clients després de subministrar combustible barrejat
- La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso
- Xoc violent a Abrera: un dels vehicles queda completament bolcat
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- Mor Dolors Casas i Pujol, fundadora de l'Esclat i professora del Conservatori de Manresa
- Ibai Llanos sorprèn els seus seguidors amb una parada a la Catalunya central: 'Estic a 'la Berga'
- El nou restaurant Divers d'Ampans obrirà portes aquest divendres a Manresa