Més de 1000 alumnes de Manresa, Berga, Puigcerdà, Igualada i Vic participen en la Copa Cangur 2026
Disposen de 60 minuts per resoldre 12 problemes en un format de competició que dona molta emoció a la prova
Un total de 1001 alumnes d’Educació Secundària Obligatòria de la Catalunya Central de Manresa, Berga, Puigcerdà, Igualada i Vic participen aquest dimecres a la Copa Cangur 2026, el concurs presencial de matemàtiques per equips de la Societat Catalana de Matemàtiques (SCM) adreçat a centres de secundària. Hi prendran part 143 equips procedents de 51 centres educatius de la zona, repartits en quatre seus.
La Copa Cangur es celebra de manera simultània arreu de Catalunya, així com a Castelló i València. Els equips es divideixen en les categories Cadet (1r i 2n d’ESO) i Júnior (3r i 4t d’ESO) i disposen de 60 minuts per resoldre 12 problemes, en un format de competició amb puntuació variable que introdueix un component estratègic i dona molta emoció a la prova. Els equips millor classificats de cada seu accediran a la fase final de la Copa Cangur, prevista per a la primavera, on es decidiran els equips guanyadors d’aquesta edició.
Les proves d’aquest dimecres es fan a Manresa, Vic, Igualada, Berga i Puigcerdà, amb equips de diferents municipis de la Catalunya Central. A Manresa la prova la coordina l’Escola Politècnica
Superior d’Enginyeria de la UPC i es realitza al Museu de l’Aigua i el Tèxtil. A Vic, es realitza la Biblioteca Pilarín Bayés, amb la col·laboració de centres escolars de la comarca en l’organització. La resta de seus són centres escolars.
Compromís dels centres educatius
La professora de la UPC a Manresa, Montserrat Alsina, que presideix la Societat Catalana de Matemàtiques, ha explicat que la "participació confirma el pes del territori i posa de manifest el compromís dels docents de matemàtiques i l’interès dels centres educatiu per propostes que fomenten les matemàtiques entre l’alumnat". De fet, divendres d’aquesta mateixa setmana acaba el termini d’inscripció a la 31a edició de la Prova Cangur SCM que es farà el tercer dijous de març, dia 19, a tot el món, i ja hi ha centenars de centres escolars catalans apuntats.
Així mateix, explica que "hi ha un ferm compromís de la SCM per continuar oferint oportunitats per promoure l’ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques, i acompanyar docents i alumnes que en volen saber més. També hi ha activitats d'accés lliure, com la contrarellotge matemàtica d'hivern que s’estrena aquest febrer, on tothom es pot posar a prova, i és que les matemàtiques poden ser una mica “addictives”!".
- La moda de la criança positiva allarga el collit: 'Si el teu fill acaba la primària i continua al teu llit, hi ha un problema
- Una benzinera ha hagut d’indemnitzar un grup de clients després de subministrar combustible barrejat
- La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso
- Xoc violent a Abrera: un dels vehicles queda completament bolcat
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- Mor Dolors Casas i Pujol, fundadora de l'Esclat i professora del Conservatori de Manresa
- Ibai Llanos sorprèn els seus seguidors amb una parada a la Catalunya central: 'Estic a 'la Berga'
- El nou restaurant Divers d'Ampans obrirà portes aquest divendres a Manresa