Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Artur MasMaquinista de l'R4Cementiri xinèsGuillem ToméNevada al PirineuBaxi Manresa
instagramlinkedin

Més de 1000 alumnes de Manresa, Berga, Puigcerdà, Igualada i Vic participen en la Copa Cangur 2026

Disposen de 60 minuts per resoldre 12 problemes en un format de competició que dona molta emoció a la prova

Imatge d'arxiu de la participació a la Copa Cangur al Museu de l'Aigua

Imatge d'arxiu de la participació a la Copa Cangur al Museu de l'Aigua / UPC Manresa

Francesc Galindo

Francesc Galindo

Manresa

Un total de 1001 alumnes d’Educació Secundària Obligatòria de la Catalunya Central de Manresa, Berga, Puigcerdà, Igualada i Vic participen aquest dimecres a la Copa Cangur 2026, el concurs presencial de matemàtiques per equips de la Societat Catalana de Matemàtiques (SCM) adreçat a centres de secundària. Hi prendran part 143 equips procedents de 51 centres educatius de la zona, repartits en quatre seus.

La Copa Cangur es celebra de manera simultània arreu de Catalunya, així com a Castelló i València. Els equips es divideixen en les categories Cadet (1r i 2n d’ESO) i Júnior (3r i 4t d’ESO) i disposen de 60 minuts per resoldre 12 problemes, en un format de competició amb puntuació variable que introdueix un component estratègic i dona molta emoció a la prova. Els equips millor classificats de cada seu accediran a la fase final de la Copa Cangur, prevista per a la primavera, on es decidiran els equips guanyadors d’aquesta edició.

Les proves d’aquest dimecres es fan a Manresa, Vic, Igualada, Berga i Puigcerdà, amb equips de diferents municipis de la Catalunya Central. A Manresa la prova la coordina l’Escola Politècnica

Superior d’Enginyeria de la UPC i es realitza al Museu de l’Aigua i el Tèxtil. A Vic, es realitza la Biblioteca Pilarín Bayés, amb la col·laboració de centres escolars de la comarca en l’organització. La resta de seus són centres escolars.

Compromís dels centres educatius

La professora de la UPC a Manresa, Montserrat Alsina, que presideix la Societat Catalana de Matemàtiques, ha explicat que la "participació confirma el pes del territori i posa de manifest el compromís dels docents de matemàtiques i l’interès dels centres educatiu per propostes que fomenten les matemàtiques entre l’alumnat". De fet, divendres d’aquesta mateixa setmana acaba el termini d’inscripció a la 31a edició de la Prova Cangur SCM que es farà el tercer dijous de març, dia 19, a tot el món, i ja hi ha centenars de centres escolars catalans apuntats.

Notícies relacionades

Així mateix, explica que "hi ha un ferm compromís de la SCM per continuar oferint oportunitats per promoure l’ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques, i acompanyar docents i alumnes que en volen saber més. També hi ha activitats d'accés lliure, com la contrarellotge matemàtica d'hivern que s’estrena aquest febrer, on tothom es pot posar a prova, i és que les matemàtiques poden ser una mica “addictives”!".

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La moda de la criança positiva allarga el collit: 'Si el teu fill acaba la primària i continua al teu llit, hi ha un problema
  2. Una benzinera ha hagut d’indemnitzar un grup de clients després de subministrar combustible barrejat
  3. La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso
  4. Xoc violent a Abrera: un dels vehicles queda completament bolcat
  5. La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
  6. Mor Dolors Casas i Pujol, fundadora de l'Esclat i professora del Conservatori de Manresa
  7. Ibai Llanos sorprèn els seus seguidors amb una parada a la Catalunya central: 'Estic a 'la Berga'
  8. El nou restaurant Divers d'Ampans obrirà portes aquest divendres a Manresa

Més de 1000 alumnes de Manresa, Berga, Puigcerdà, Igualada i Vic participen en la Copa Cangur 2026

Més de 1000 alumnes de Manresa, Berga, Puigcerdà, Igualada i Vic participen en la Copa Cangur 2026

El curiós fenomen enregistrat per un tiktoker a les agulles de Montserrat: "No és un fantasma, però ho sembla"

El curiós fenomen enregistrat per un tiktoker a les agulles de Montserrat: "No és un fantasma, però ho sembla"

Rodalies Barcelona compleix la meitat dels horaris programats el 2025, el nivell més baix de tots els nuclis de l'Estat

Rodalies Barcelona compleix la meitat dels horaris programats el 2025, el nivell més baix de tots els nuclis de l'Estat

Diari d’un Madrid col·lapsat per la borrasca Kristin: «Una família ha quedat atrapada per la caiguda d’una branca dins de casa»

Diari d’un Madrid col·lapsat per la borrasca Kristin: «Una família ha quedat atrapada per la caiguda d’una branca dins de casa»

Jurisprudència «inventada» i risc de dades en obert: els casos de mala praxi per ús d’IA arriben als tribunals

Jurisprudència «inventada» i risc de dades en obert: els casos de mala praxi per ús d’IA arriben als tribunals

La paràlisi ferroviària a Catalunya bloqueja el trànsit internacional del Port de Barcelona i deixa sense sortida 15.000 tones a Tarragona

La paràlisi ferroviària a Catalunya bloqueja el trànsit internacional del Port de Barcelona i deixa sense sortida 15.000 tones a Tarragona

Espanya diagnosticarà aquest any més de 8.000 càncers en joves: 3.400 en homes i 4.800 en dones

Espanya diagnosticarà aquest any més de 8.000 càncers en joves: 3.400 en homes i 4.800 en dones

El Museu de Berga exposa una vintena d’olis patumaires de Ramon Calonge

El Museu de Berga exposa una vintena d’olis patumaires de Ramon Calonge
Tracking Pixel Contents