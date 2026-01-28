Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un perruquer caní amb botiga a Manresa obté dues medalles de plata en un concurs a Astúries

L’especialista Manuel Salvador Muñoz Ruiz regenta l'establiment Gos & Roll, al carrer de Sant Cristòfol

El perruquer caní Salvador Muñoz Ruiz

El perruquer caní Salvador Muñoz Ruiz / ARXIU PARTICULAR

Regió7

Manresa

L’especialista en perruqueria canina Manuel Salvador Muñoz Ruiz, que té un establiment al carrer de Sant Cristòfol de Manresa, Gos & Roll, ha aconseguit dues medalles de plata al campionat Principadog Grooming Show d’Astúries: una d’elles en la categoria Stripping Champion amb un gos de raça fox terrier, i una altra en la categoria Spaniel Open amb el seu Cocker Spaniel Inglés, Jagguer. Muñoz és un apassionat dels gossos i té una botiga on ofereix serveis de perruqueria i higiene per a quissos. Va néixer a Calzada de Calatrava, Ciudad Real, actualment viu a Sallent, i fa vuit anys que va venir a Catalunya.

