La regidora de Fem Manresa, Roser Alegre, denuncia al Parlament la situació límit de l'R4
Alegre participa en una compareixença amb diversos dirigents de la CUP
REGIÓ7
La regidora del grup municipal Fem Manresa Rosa Alegre, ha intervingut aquest dimecres al Parlament de Catalunya per denunciar la degradació estructural del servei de Rodalies. Alegre ha participat en una compareixença de la CUP al faristol de la cambra catalana, juntament amb diverses alcaldies i regidories del país.
La formació política manresana ha presentat el "Pla d’emergència i governança de Rodalies des del municipalisme", un document que, segons diuen, fuig dels diagnòstics per centrar-se en exigències de responsabilitat i solucions immediates per a la gent treballadora.
Per a Fem Manresa, la situació de Rodalies ja no es pot qualificar d’incidència, sinó de col·lapse d'un servei essencial que condiciona directament la feina, els estudis i les cures a Manresa, al Bages i al conjunt del país.
Greuge històric del territori
Durant la seva intervenció, Alegre ha recordat el greuge històric que pateix el territori: "No ens podem permetre tenir trens igual de lents o més que fa 166 anys, quan es va inaugurar la via". La regidora ha subratllat que aquesta manca d'inversió crònica no només afecta la puntualitat, sinó que "ha costat molts accidents, alguns d’ells amb víctimes mortals".
Així mateix, ha aprofitat per reclamar una inversió real en infraestructures que no es limiti només al manteniment, sinó que serveixi per escurçar dràsticament la durada dels trajectes. En aquest sentit, ha remarcat la situació d'aïllament que viu la capital de la Catalunya Central: "És inacceptable que, avui dia, encara es tardi una hora i mitja per arribar a Barcelona des de Manresa".
Les mesures de xoc i sobirania que proposa la CUP són:
1. Servei alternatiu de busos de guàrdia: Establir un contracte marc perquè, davant de qualsevol tall, s'activin busos en pocs minuts. Aquest cost ha de ser assumit per l'Estat a través de l'aportació anual a la Generalitat.
2. Protocol d'informació unívoca: Acabar amb la confusió d'apps i pantalles; garantir informació real i constant a l'usuari.
3. Seguretat i manteniment preventiu: Protocols estrictes de control en talussos i infraestructures per evitar descarrilaments i accidents.
4. Drets i compensacions: Establir la gratuïtat temporal del servei mentre no es garanteixin uns estàndards mínims de fiabilitat.
5. Cultura ferroviària i governança: Superar el model de despatxos i crear una coordinació real amb capacitat operativa al territori.
6. Auditoria externa de les obres: Control independent de les inversions per garantir que els recursos arriben realment al manteniment de la xarxa convencional.
La desinversió i el model d'Estat
A la mateixa intervenció al faristol del Parlament, la CUP ha opinat que mentre es malbaraten milions en l'alta velocitat, línies com l'R4 pateixen un abandonament històric. "La qualitat de FGC no és casualitat, és fruit de dècades d'inversió que l'Estat ha negat a Rodalies", han assenyalat.
Per a Fem Manresa i la CUP, el problema de fons és polític. La formació alerta que moltes línies queden atrapades en la "Xarxa Ferroviària d’Interès General" que l'Estat blinda a través de la Constitució per evitar-ne el traspàs. Des de la CUP conclouen que: "Si volem un tren que serveixi a la gent i no als interessos de Madrid, l'única via és la independència i la plena sobirania ferroviària".
- La moda de la criança positiva allarga el collit: 'Si el teu fill acaba la primària i continua al teu llit, hi ha un problema
- Una benzinera ha hagut d’indemnitzar un grup de clients després de subministrar combustible barrejat
- La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso
- Xoc violent a Abrera: un dels vehicles queda completament bolcat
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- Mor Dolors Casas i Pujol, fundadora de l'Esclat i professora del Conservatori de Manresa
- Ibai Llanos sorprèn els seus seguidors amb una parada a la Catalunya central: 'Estic a 'la Berga'
- El nou restaurant Divers d'Ampans obrirà portes aquest divendres a Manresa