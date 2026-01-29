Althaia estudiarà com millorar la detecció de càncer de còlon sense proves invasives
L’especialista Ignasi Puig dedicarà el 80% de la seva jornada a fer recerca gràcies a un ajut de Salut
REGIÓ7
Millorar la detecció precoç del càncer de còlon, un dels més comuns, sense proves invasives. Aquest és l’objectiu del projecte de recerca del metge especialista en aparell digestiu de la Fundació Althaia, Ignasi Puig del Castillo. Podrà dedicar el 80 % de la seva jornada a fer investigació durant els pròxims tres anys gràcies a un ajut del departament de Salut.
El projecte d’investigació de Puig té com a objectiu millorar la detecció precoç del càncer de còlon mitjançant l’estudi de biomarcadors presents a la femta. Especialment, els anomenats microARN, petites molècules que poden presentar alteracions quan hi ha càncer colorectal En aquest cas es poden analitzar a partir de mostres de femta recollides de forma no invasiva.
El projecte parteix dels resultats d’un estudi pilot realitzat a Althaia, que ha demostrat una associació clara entre alguns microARN i la presència de càncer colorectal. A partir d’aquestes dades, la recerca es desenvoluparà en tres fases: una revisió de la literatura científica existent, l’anàlisi de mostres de pacients per identificar els microARN més útils, i finalment el disseny i validació d’un model que combini els resultats de les proves amb altres dades de la persona com l’edat i el sexe.
Aquest projecte ja ha tingut un impacte rellevant en l’àmbit formatiu i de generació de coneixement, amb la realització de dos Treballs de Final de Grau (TFG), un Treball de Final de Màster (TFM) i una tesi doctoral actualment en curs, codirigits per Puig, doctor en Medicina.
L’objectiu final és desenvolupar una eina de suport a la decisió clínica que ajudi els professionals sanitaris a estratificar millor el risc dels pacients, acceleri el diagnòstic dels casos greus i eviti exploracions innecessàries en persones amb baix risc. Aquest enfocament pot contribuir a millorar els resultats en salut, reduir els temps d’espera i optimitzar l’ús dels recursos del sistema sanitari.
Pla estratègic
Puig rebrà l’ajut en el marc de la convocatòria del Pla estratègic de recerca i innovació en salut (PERIS 2022-2027) i del programa CAIROS de departament de Salut, que a finals de 2025 va concedir 36 ajuts amb una dotació global de prop de 5 milions d’euros.
Els objectius de la recerca de l’especialista mèdic s’alineen plenament amb la finalitat de la convocatòria d’ajuts a la intensificació de l’activitat investigadora de Salut.
Els ajuts que ha concedit permeten la contractació, durant un període de 36 mesos, de personal que assumeix les tasques assistencials dels professionals que s’alliberen -en un percentatge de la seva jornada laboral assistencial-, perquè puguin dedicar temps a la recerca i desenvolupar projectes que donin resposta directa als reptes del sistema de salut.
Trajectòria científica
Ignasi Puig del Castillo és un investigador amb una trajectòria consolidada en endoscòpia digestiva avançada i en l’estudi del càncer colorectal i les lesions precanceroses, i és reconegut tant per la seva activitat clínica com per la seva contribució a la recerca biomèdica.
Des de l’any 2011, treballa com a digestòleg a la Fundació Althaia, on combina l’atenció assistencial amb la participació en projectes de recerca. Des del 2019, és també professor associat a la Facultat de Medicina de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya. Des del mateix any, lidera el grup de recerca en oncologia gastrointestinal, endoscòpia i cirurgia (GOES) de la Fundació Althaia, acreditat per la Generalitat de Catalunya.
La seva trajectòria formativa inclou estades internacionals i especialitzacions d’alt nivell. Després d’obtenir el doctorat, va ampliar la seva experiència en endoscòpia avançada als Estats Units (VA Palo Alto Health Care System) i al Japó (National Cancer Center), amb experts de referència mundial en diagnòstic òptic de lesions gastrointestinals, així com al King’s College Hospital de Londres.
Les seves línies de recerca se centren en la imatge endoscòpica avançada i la terapèutica de lesions gastrointestinals, a més del tractament de la infecció per Helicobacter pylori. Ha liderat i col·laborat en projectes finançats per institucions com la Fundació La Marató de TV3, l’Instituto de Salud Carlos III i Horizon Europe, orientats a millorar la detecció i el maneig dels pòlips i dels càncers en fases inicials.
