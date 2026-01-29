Deixadesa a Manresa: una sortida d’emergència pendent, i una vorera alçada des de fa un any
A l’estació Manresa-Viladordis dels Catalans, la vorera està rebentada amb unes obres a mig
La vorera que hi ha davant el bloc de pisos del número 2 l’avinguda Francesc Macià de Manresa, molt a prop de l’estació Manresa-Viladordis dels Ferrocarrils de la Generalitat, està aixecada i envoltada de tanques d’obres. Res excepcional si no fos perquè està així des de fa un any.
A principis del 2025, Ferrocarrils de la Generalitat va anunciar obres per millorar la sortida d’emergència de l’esmentada estació. Només hi va haver temps per rebentar la vorera. Els treballs es van aturar, i la sortida d’emergències que s’havia de millorar, continua igual. Tot i que l’obra no impedeix el pas total dels vianants, tots els elements d’obres que hi ha a la vorera generen una sensació de deixadesa crònica sense que ningú no posi remei.
Unes obres de tres mesos
Els treballs havien de durar tres mesos, segons es va anunciar aleshores. Fins i tot l’Ajuntament de Manresa va fer públic un comunicat alertant dels treballs. Què ha passat? La versió de Ferrocarrils de la Generalitat és que es van haver d’aturar perquè la companyia elèctrica Endesa ha de traslladar un transformador que hi ha a la vora, cosa que encara no ha passat. El que inicialment semblava una actuació rutinària, s’ha cronificat, dificultant el trànsit natural dels vianants i veïns i donant l’esmentada imatge de deixadesa.
L’obra va començar tal com s’havia anunciat. Al cap de pocs dies, però, quan tan sols s’havia aixecat un tram de la vorera més propera al carrer de la Sardana, i un altre tram més a prop de l’estació de tren, les obres es van aturar.
Igual que fa un any
La vorera continua com llavors. Envoltada de tanques sobre les quals hi ha el típic rètol que diu que està prohibit el pas a tota persona aliena a les obres, unes obres inexistents. Com si fos una ironia, un altre rètol, aquest cop de Ferrocarrils, avisa que «estem treballant per millorar les nostres estacions. Disculpeu les molèsties». Ho diu en català, castellà i anglès, per deixar-ho clar.
Hi han crescut plantes
La qüestió és que des de llavors el terra està esbotzat per la maquinària de les obres, i dins d’una de les rases que han quedat obertes fins i tot hi han crescut plantes.
A l’interior dels trams de vorera envoltat de tanques hi ha rajoles, en aquest cas recolzades sobre el que és la sortida d’emergències que s’hauria d’haver millorat. També hi ha totxos, bidons de ves a saber què, sacs de runa i palets de fusta.
Uns metres més enllà en direcció a l’estació hi ha un segon tram de la vorera també aixecat. En aquest cas els forats que van quedar a la vorera els han tapat amb les típiques planxes provisionals de color groc perquè ningú no prengui mal. Entremig dels dos trams de voreres foradats, un passadís per poder creuar.
La companyia Endesa ha assegurat que aquest mes s’activaran els treballs per traslladar el transformador, mentre que Ferrocarrils de la Generalitat responsabilitza l’elèctrica de l’aturada dels treballs. El cas és que millorar la sortida d’emergències, unes escales que donen al carrer de la Sardana, no devia ser tan urgent. I si la millora era urgent, pitjor encara.
