L'opositora del règim ruandès amb lligams a Manresa Victoire Ingabire rep el suport d'una eurodiputada per al seu alliberament
La ruandesa va participar el 2019 en el Memorial Flors Sirera des de la distància i el 2022 hi va ser el seu fill
El juny passat la que s'ha convertit en un referent en la lluita per la democràcia a Ruanda va ser detinguda
Rosa Estaràs, del PP, reclama un augment de la pressió internacional sobre el Govern de Ruanda per protegir els drets fonamentals i aconseguir l’alliberament de l’opositora ruandesa
L’eurodiputada del Partit Popular Rosa Estaràs ha intervingut a Brussel·les en la Comissió de Drets Humans (DROI) del Parlament Europeu per reclamar un augment de la pressió internacional sobre el Govern de Ruanda amb la finalitat de protegir els drets fonamentals i aconseguir l’alliberament de l’opositora ruandesa Victoire Ingabire.
Victoire Ingabire Umuhoza és presidenta de les Forces Democràtiques Unides (FDU), coalició dels partits de l’oposició formats per membres de la diàspora ruandesa a Europa, els Estats Units i Canadà, així com membres residents a Ruanda. El juny passat va ser detinguda pel govern ruandès, amb el dictador Paul Kagame al capdavant des de l'any 2000. Ingabire té relació amb Manresa a través d'entitats com Inshuti i l'advocat Jordi Palou-Loverdos, lligats a la causa per jutjar els culpables de l'assassinat de la infermera manresana Flors Sirera a Ruanda el 1997.
Persecució sistemàtica
La ruandesa ja va ser arrestada el 2010 pels mateixos càrrecs que li imputen ara i es va passar vuit anys a la presó. Des d'aleshores, ha viscut una persecució sistemàtica per part del govern ruandès que ha inclòs tortures físiques i psicològiques. Com s'ha dit, la líder ruandesa té estrets lligams amb Manresa perquè la seva lluita també inclou el clam perquè es faci justícia amb assassinats com el de la infermera manresana Flors Sirera al país Africà, l'any 1997. Justament això va portar Ingabire a participar el 2019, des de la distància, en el Memorial Flors Sirera que té lloc cada any el gener, mes en què Sirera hauria fet anys. És un memorial que recorda la cooperant de Metges Sense Fronteres i, també, els conflictes oblidats. El 2022 qui va ser a Manresa pel mateix acte va ser el seu fill Remy, que justament ha seguit la intervenció a Brussel·les d'Estaràs.
Quinze anys a la presó
Durant la seva intervenció, la política popular, que coneix personalment Victoire i la seva família per la seva relació amb Mallorca i per la situació de vulneració dels drets humans que estan patint, ha recordat la llarga cadena de detencions i processos judicials injustos soferts per Ingabire des de l’any 2010. Després de tornar a Ruanda aquell any per presentar-se a les eleccions presidencials, va ser detinguda i condemnada el 2012 a vuit anys de presó, pena que posteriorment es va elevar a quinze anys en un judici “absolutament injust”.
Des de la presó, Ingabire va escriure un llibre que l’eurodiputada qualifica de “didàctic” i de lectura altament recomanable per conèixer tot el que ha patit.
Al debat celebrat a la comissió DROI hi ha assistit el fill de Victoire, que ha relatat la situació d’atemptat permanent contra els drets humans i contra tot allò que la seva mare representa.
"Pressió inacceptable"
Estaràs ha evocat, així mateix, la seva participació en una missió oficial del Parlament Europeu a Ruanda el setembre de 2016 en el marc de la Comissió FEMM, en la qual va sol·licitar sense èxit poder visitar Victoire Ingabire a la presó. “Va ser una missió molt complicada; als eurodiputats se’ns van retirar els telèfons mòbils i se’ns va sotmetre a una pressió inacceptable”, ha denunciat.
L’eurodiputada ha alertat també que el 2025 Ingabire va tornar a ser detinguda tot i trobar-se sota arrest domiciliari, en el marc d’un nou procés judicial que, segons ha subratllat, torna a estar “ple d’injustícies”.
Recorda que el Parlament Europeu ha aprovat nombroses resolucions sobre aquest cas i que l’últim debat va tenir lloc al setembre a Estrasburg, però ha insistit que “no és suficient”.
"Podem i hem de fer més"
“Crec sincerament que podem i hem de fer més. La pressió internacional l’ha de sentir el president de Ruanda. Ha de saber que estem vigilants i que no deixarem passar aquesta injustícia monumental”, ha assegurat Estaràs, que reclama mantenir l’atenció política mitjançant resolucions i debats continuats fins a aconseguir l’alliberament d’Ingabire.
El 2012, Estaràs va ser una de les eurodiputades signants de la candidatura de Victoire Ingabire al Premi Sàkharov, destacant que el seu cas simbolitza “una llarguíssima història de vulneració dels drets humans”. “Compteu amb mi per a tot allò que sigui defensar Victoire Ingabire, el seu partit i els drets humans”, ha conclòs.
El Parlament Europeu ha aprovat reiterades resolucions els darrers anys condemnant la persecució política contra Victoire Ingabire, denunciant la manca de garanties judicials a Ruanda i exigint el seu alliberament, així com el respecte als drets fonamentals i al pluralisme polític al país.
Subscriu-te per seguir llegint
- La moda de la criança positiva allarga el collit: 'Si el teu fill acaba la primària i continua al teu llit, hi ha un problema
- Una benzinera ha hagut d’indemnitzar un grup de clients després de subministrar combustible barrejat
- La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso
- Xoc violent a Abrera: un dels vehicles queda completament bolcat
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- Mor Dolors Casas i Pujol, fundadora de l'Esclat i professora del Conservatori de Manresa
- Ibai Llanos sorprèn els seus seguidors amb una parada a la Catalunya central: 'Estic a 'la Berga'
- El nebot i la cuidadora d'una senyora gran i malalta, acusats de prendre-li més de 100 mil euros del compte bancari en un any