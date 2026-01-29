Mobiliari perillós al Camí dels Corrals de Manresa
D'uns bancs que hi ha al recorregut en surten uns ferros que són un risc per a qui hi segui, i en almenys un vidre que fa de pantalla a la passarel·la que relliga el vial amb la plaça de la Reforma hi ha esquerdes
Regió7 va publicar recentment les queixes d'un usuari del Camí dels Corrals de Manresa, que uneix la plaça de la Reforma amb el carrer de Sant Marc envoltant la falda del Puigcardener, pel que fa a la deixadesa d'aquest espai. Ara, hi torna per denunciar que hi ha elements del mobiliari que inclou que poden ser un perill per a les persones que hi passen.
Un element del qual parla són els bancs de formigó que hi ha just al costat del cartell amb informació sobre les muralles medievals de Manresa i el mateix Camí dels Corrals. De la base en sobresurten uns ferros rovellats esmolats que, originàriament, devien quedar amagats a terra i que, amb el pas del temps, han anat sortint. Si una persona s'hi asseu i no s'hi fixa pot tenir problemes seriosos.
També fa notar que sota la balma han caigut pedres de grans dimensions que, en aquest cas, han quedat frenades perquè la part transitable del camí està separada amb unes plaques de ferro revellit. Malgrat tot, tal com demostren les deixalles que hi ha a una part sota la balma, no tothom respecta la separació de seguretat.
Un altre punt delicat és la tanca lateral que hi ha a la passarel·la de fusta que connecta el camí amb la plaça de la Reforma, amb esquerdes a la part superior i al lateral d'almenys una de les plaques de vidre que la integren, amb el perill que això representa.
Igualment, a l'esmentada passarel·la feta amb llistons de fusta fa notar que hi ha algun clau que sobresurt més del compte, la qual cosa també pot representar un perill per als usuaris.
Lamentablement, massa sovint el mal estat del mobiliari sol ser fruit del mal ús que en fan algunes persones, tal com passa amb la brutícia que s'acumula en espais com aquest. No sempre, però, es pot atribuir a això la culpa. En el cas dels bancs, del vidre i del clau, el problema és que hi ha una visible manca de manteniment.
Per anar a passejar, el Camí dels Corrals és un dels espais amb més encant de Manresa des d'on, a més a més, es pot gaudir d'unes vistes privilegiades del vessant sud de la ciutat. Gairebé des de finals de l'edat mitjana fins al segle XIX, l’entorn d’aquest camí estava poblat de cases i de granges amb horts i corrals, motiu pel qual se'l coneix amb aquest nom. Durant molts anys va romandre tancat, fins que es va reurbanitzar i es va reobrir el 2010. El projecte d'urbanització va rebre el Premi Internacional Torsanlorenzo l’any 2009.
