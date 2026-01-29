El nou servei municipal de bicis elèctriques Baik de Manresa: les tarifes i el procés de subscripció
La campanya de captació de les darreres setmanes s’ha tancat amb més de 200 persones interessades
El servei començarà a funcionar el pròxim 6 de febrer amb un local de referència a la plaça Bages
Hi haurà una promoció especial de llançament amb la reducció dels preus habituals
Regió7
L’Ajuntament de Manresa ha establert formalment les tarifes del nou servei municipal de bicicletes elèctriques per subscripció Baik, que inclouen una promoció especial de llançament amb preus bonificats fins al 30 d’abril, amb l’objectiu d’incentivar-ne l’ús. El sistema, que està gestionat per l’empresa Cooltra, disposarà d’una flota total de 200 unitats, de les quals 160 es destinaran a la modalitat de llarga durada per a ús quotidià i 40 a la modalitat de curta durada, pensada especialment per a usos puntuals vinculats al turisme urbà i a les visites temporals a la ciutat.
Lloguer de llarga durada
Pel que fa al lloguer de llarga durada, destinat a persones que resideixen, treballen o estudien a Manresa, s’han definit subscripcions mensuals, trimestrals i anuals. El preu mensual ordinari serà de 40 euros, que es reduiran a 30 euros durant la fase promocional. Per a la subscripció trimestral, el preu serà de 90 euros el trimestre (30 euros al mes), que durant la fase promocional es rebaixaran a 75 euros (25 euros al mes). I, per a la subscripció anual, el cost serà de 300 euros l’any (25 euros al mes), que es reduiran a 260 euros si es contracta dins el període de promoció (21,67 euros al mes).
Modalitat de curta durada
Pel que fa a la modalitat de curta durada, el lloguer per un dia tindrà un preu de 25 euros, que durant la promoció de llançament serà de 15 euros. Si es contracta dos dies consecutius, el preu serà de 40 euros per als dos dies, que es rebaixaran fins als 30 euros durant la fase promocional. I, si es contracta una setmana, el preu per setmana serà de 100 euros, que es reduiran fins als 60 euros dins el període promocional. Amb totes les subscripcions, el client haurà de deixar una fiança de 50 euros.
A banda, s’han definit també els col·lectius amb a bonificació permanent, que són les persones menors de 18 anys, els i les estudiants, les persones de més de 60 anys amb ingressos inferiors al Salari Mínim Interprofessional (SMI) i les que tenen un a discapacitat igual o superior al 66% i ingressos inferiors al SMI.
Subscripció i complements
Amb la subscripció, el client s’emportarà la bicicleta i una armilla reflectant. I, a la botiga, s’oferiran diversos complements que es podran llogar, com ara cadires infantils, remolcs, suports per als mòbils o alforges, entre altres. També hi haurà cascs per a adults i per a infants i kits de reparació, en aquest cas només amb opció de compra. La subscripció inclou el manteniment integral de la bicicleta, amb un servei de reparació que garanteix la resolució d’incidències en un termini màxim de 48 hores, així com una assegurança bàsica que cobreix la major part del valor del vehicle. Els usuaris que ho desitgin podran contractar, durant el procés de subscripció, una ampliació de l’assegurança amb cobertures addicionals.
Prioritat per als primers interessats
L’interès ciutadà pel nou servei ha quedat palès abans de la seva obertura oficial. La campanya de captació feta en les darreres setmanes s’ha tancat amb més de 200 persones interessades, que ara tindran prioritat a l’hora de formalitzar la subscripció. Rebran un correu electrònic amb un enllaç privat que els permetrà accedir al sistema de subscripcions amb més antelació respecte del públic general, garantint-los prioritat en l’elecció de les primeres bicicletes. El sistema de subscripcions s’obrirà a la resta de la ciutadania el dia 6 de febrer, coincidint amb l’obertura de la botiga de la plaça Bages. Amb tot, les persones que hi estiguin ja interessades poden contactar amb el servei i demanar informació a través de la pàgina web oficial.
El mateix 6 es començaran a entregar les primeres 50 bicicletes als primers subscriptors. Al llarg del febrer aniran arribant la resta d’unitats fins a completar tota la flota de 200 bicicletes. El servei turístic de curta durada, que s’activarà a partir del dia 2 de març, també es podrà contractar a l’Oficina de Turisme de Manresa, a la plaça Major.
