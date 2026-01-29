El programa de Noves Oportunitats celebra a Manresa una dècada oferint un futur professional i personal als joves
Un acte a la sala Wow ha aplegat aquest divendres al migdia 200 persones per repassar els deu anys d'èxit de la iniciativa del SOC que duen a terme via concessió les fundacions Ampans i Intermedia
Sis joves que han passat o que són al programa, l'Isma, la Soraya, l'Èrica, l'Aiman, el German i el Bobó, han corroborat el pes que ha tingut en les seves vides recuperar el rumb gràcies a les eines que els han ofert
Fa deu anys que Manresa acull el programa de Noves Oportunitats, una iniciativa del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) que desenvolupen les fundacions Ampans i Intermedia, amb la raó social a Manresa i Barcelona, respectivament, via concessió. Pel programa hi han passat en tot aquest temps una mica més de 2.500 joves, 700 dels quals han tornat a estudiar i 600 han trobat feina. El pròxim 31 de juliol acabarà la concessió i l'objectiu dels seus responsables actuals és presentar-se al concurs públic per poder continuar quatre anys més. Hi ha el desig que, des del moment que finalitzi la present concessió al que comenci la nova, no hi hagi cap parèntesi.
Per celebrar els deu anys del programa adreçat a joves de 16 a 24 anys, amb ESO o sense, que ni estudien ni treballen, per ajudar-los a construir-se un futur, la sala Wow del polígon dels Trullols de Manresa ha acollit aquest divendres al migdia un acte que ha aplegat unes 200 persones, entre alumnes, exalumnes, formadors, centres de pràctiques i institucions. Ha inclòs el testimoni de sis nois i noies que han format part d'algun itinerari formatiu del programa o que encara hi són, que han exemplificat què ha representat per a ells tenir una oportunitat per tirar endavant.
"Aprofiteu al màxim l'oportunitat"
L'Isma, de Bages, hi va ser del 2018 al 2020. Va deixar els estudis a l'Institut Lacetània per problemes personals i va arribar al FAR (de Formació, Aprenentatge i Repte), el centre de formació del carrer de la Maternitat d'Elna inaugurat el 2023 per acollir el programa, que ofereix itineraris personalitzats d'entre un i dos cursos, homologats i gratuïts, inclòs el transport. Noves tecnologies, Serveis Comercials, Industrial, per acabar l'ESO i tenir accés a un grau mitjà... El lema del FAR és "Go far!": "Arriba lluny!". L'Isma hi va arribar, va fer Manteniment Industrial i, en paral·lel, va viure l'experiència de completar la Transpirinenca d'Hondarribia al Cap de Creus. El seu consell als joves assistents ha estat clar: "Aprofiteu al màxim l'oportunitat".
La Soraya hi va passar del 2020 al 2021 i actualment hi ha tornat a fer les pràctiques del Grau Superior d'Integració Social. Va deixar el Batxillerat Humanístic a l'Institut Lacetània i va anar a parar al programa, on la van ajudar a trobar el seu camí. Allà, "em vaig adonar que m'agrada ajudar la gent". Ha fet un Erasmus a Itàlia i vol continuar la seva formació a la universitat.
L'Èrica hi va anar el 2022. No havia pogut acabar l'ESO i havia repetit curs. Al FAR la van ajudar en un tema tan important com el de la salut mental i, també, a continuar estudiant un grau per no quedar-se aturada sense fer res. Hi va aprendre a gestionar les emocions i a saber reaccionar bé davant de situacions que no li agradin. El seu consell als presents: "Que no es rendeixin i lluitin pels seus objectius perquè, per molt fosc que es vegi el camí, sempre hi ha llum".
L'Aiman, en aquest cas de la comarca de l'Anoia, va arribar a Catalunya fa dos anys, va convalidar l'ESO i va entrar en l'itinerari de Primeres Oportunitats per aprendre català i unes competències generals per continuar la seva formació. Després, va fer l'itinerari d'Electricitat i Electrònica, i va poder entrar a fer pràctiques a l'empresa de Capellades J. Vilaseca, on li van oferir feina. Ell, però, vol continuar creixent formativament amb un grau mitjà.
En cada cas s'ha passat un vídeo d'algun membre de l'equip de professionals del FAR per parlar dels joves que han intervingut.
"Crec que vaig pel bon camí".
El Germán va deixar els estudis perquè no trobava res que el motivés. Va passar pel FAR i actualment està estudiant el Grau Mitjà d'Automoció i, alhora, està treballant al circuit del Campus Motor Anoia. Ha admès que "no m'esperava estar en aquesta situació. Estic fent el que m'agrada i crec que vaig pel bon camí".
La història del Bobó ha deixat tothom bocabadat. Només fa un any que va arribar de Mali i ja parla català. Està fent un mòdul de magatzem i, a la tarda, un de cuina a la Joviat. "La formació m'ajudarà a tenir treball", ha destacat, alhora que ha admès la importància de parlar l'idioma del lloc on es viu.
L'acte l'ha conduït Sergi Tremp, director de Noves Oportunitats, ajudat al començament per l'Emily, que està fent un itinerari de Perruqueria i Estètica. A la primera fila, l'alcalde de Manresa, Marc Aloy; Eva Expósito, representant del SOC; Toni Espinal, director d'Ampans; Sònia Moragrega, directora de la Fundació Intermedia; Ivet Castaño, directora dels Serveis Territorials d'Empresa i Treball a la Catalunya Central; els regidors de l'Ajuntament de Manresa Lluís Vidal Sixto i Isabel Sánchez, i Lluís Sánchez, president d'Ampans, que ha definit com "una satisfacció grandiosa" poder celebrar els deu anys d'un programa que "cada vegada interessa a més gent" i que ofereix als joves "un futur".
"Són benvinguts i necessaris"
Tremp ha volgut homenatjar les "persones que han cregut en els joves". Ha parlat d'un "camí ple de reptes" i ha repassat algunes de les fites d'aquesta primera dècada, marcada pels missatges d'agraïment a totes les persones que l'han fet possible, incloses les empreses col·laboradores on els nois i noies poden fer pràctiques. Ha recordat la inauguració, el 4 de maig del 2023, del FAR; les aliances amb els centres de formació, i ha esmentat l'acollida a joves "que arriben de molt lluny i als quals els diem que són benvinguts i necessaris".
També s'ha referit al "grup humà excepcional" que fa possible tot plegat. "Persones al servei de persones". Un programa que el 2022 va arribar a la Cerdanya i al Moianès. No ha oblidat el seu agraïment al SOC per "creure en aquest model i fer-lo possible".
La projecció d'un vídeo sobre el FAR, com és i com s'hi treballa, ha donat pas al testimoni dels joves.
En els parlaments abans del pica-pica final, Espinal i Moragrega han incidit en la importància del programa i en l'orgull de fer-lo possible mitjançant la seva aliança. Expósito ha ressaltat el mèrit de posar en marxa una iniciativa d'èxit com aquesta. Com a exemple, ha esmentat que l'aniversari s'està celebrant arreu de Catalunya, inclosa una celebració més institucional el juliol. Ha avançat que durant aquests deu anys s'ha treballat amb el Departament de Treball i que, a partir de la propera renovació, "es farà més en coordinació amb Educació".
"Aquest projecte ha de continuar"
L'alcalde Aloy ha parlat d'una "setmana espectacular d'Ampans", amb el premi del món empresarial socialment responsable, la presentació de l'equip inclusiu en el partit de bàsquet del Baxi i la inauguració, aquest divendres, del restaurant Divers. Ha insistit que "aquest projecte ha de continuar".
Per tancar, Tremp ha volgut recordar que "quan a un jove se li donen oportunitats no falla. Gràcies per seguir creient que darrere de cada jove hi ha un futur que mereix ser construït amb dignitat". Seguidament, hi ha hagut l'aplaudida actuació de Nerea Plata, que ha musicat un poema de Maria Mercè Marçal.
