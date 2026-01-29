El Rallye Monte-Carlo Historique omplirà Manresa de Porsche, Autobianchi i Volkswagen el pròxim diumenge
La plaça Sant Domènec serà el punt de control de pas de la caravana de vehicles clàssics més prestigiosa del món
Regió7
El Rallye Monte-Carlo Històric de 2026 farà parada a Manresa el proper diumenge, 1 de febrer. La plaça Sant Domènec es convertirà en escenari del control de pas de la prestigiosa caravana d'aquest ral·li de regularitat, un esdeveniment que va ser habitual durant 18 anys consecutius i que ara torna amb tot l'atractiu que comporta per a pilots, copilots i aficionats.
El RACC Mobility Club i l'Automobile Club de Monaco han establert un acord per reviure els memorables moments compartits per ambdues entitats. En aquesta ocasió, el XXVIII Rallye Monte-Carlo Històric sortirà des de l'avinguda de la Catedral de Barcelona la tarda del diumenge, 1 de febrer de 2026, després que els 28 equips que han triat la capital catalana com a punt de partida hagin completat les verificacions.
D'aquests 28 equips, 14 són espanyols, 7 francesos, 3 argentins i la resta provenen d'Andorra, Àustria, Bèlgica i Itàlia. Destaquen els espanyols Luis Climent i Carles Jiménez, que van aconseguir la segona posició absoluta el 2025 amb un BMW 323i de 1981. La marca més representada és Porsche, amb vuit unitats dels models 911 i un 914, seguida per cinc Autobianchi A-112 Abarth i tres Volkswagen (dos Golf i un Scirocco).
Barcelona serà el 2026 una de les sis ciutats des d'on arrencarà el ral·li. El que es coneix com a ‘Recorregut de Concentració’ començarà el dijous 29 de gener des d'Irlanda (John O’Groats), amb cinc sortides addicionals el diumenge 1 de febrer: Barcelona (Espanya), Bad Homburg (Alemanya), Montecarlo, Reims (França) i Torí (Itàlia).
Un cop hagin sortit de Barcelona, els participants es dirigiran cap a Manresa passant per carreteres del Vallès, on se situarà un control de pas. Després, continuaran per la C-16 en direcció nord, travessant el túnel del Cadí fins a Puigcerdà, per entrar en territori francès via Bourg-Madame.
Els equips que surtin de Barcelona, així com els que ho facin des d'altres ciutats, es reuniran al migdia del dilluns 2 de febrer a Valence, França, per iniciar el recorregut competitiu el dimarts 3 de febrer. La prova culminarà passada la mitjanit del divendres 6, després de 18 trams de regularitat controlada repartits en cinc etapes.
La 28a edició del Rallye Monte-Carlo Històric es presenta com un punt d'inflexió important en la història de l'esdeveniment. A més de la competició de regularitat per a vehicles clàssics que sempre ha estat, el ral·li introdueix una evolució global del concepte, tot mantenint l'esperit popular que l'ha fet famós. Entre les novetats, hi ha una gamma ampliada de vehicles participants; dues mitjanes diferents per triar, amb classificacions independents; sis ciutats prestigioses com a punts de sortida; i carreteres tancades al trànsit per disputar els trams de regularitat.
En aquesta edició, la caravana de vehicles participants estarà reservada als automòbils que van competir en alguna edició del Rallye Monte-Carlo entre 1911 i 1986.
