Els Comuns reclamen amb tres mil firmes cateterisme urgent a Manresa
Denuncien la desigualtat en l’atenció que pateixen les comarques centrals respecte a Barcelona, Girona i, fins i tot, les comarques de Tarragona i Lleida
Els Comuns, amb el portaveu del grup parlamentari al capdavant, David Cid, han presentat les 3.102 mil signatures recollides en menys de dos mesos perquè Manresa disposi d’un servei d’urgències les 24 hores del dia tots els dies de l’any per atendre ictus i infarts que requereixin cateterismes.
Denuncien «la greu desigualtat en l’atenció als ictus que patim les comarques centrals respecte a Barcelona i Girona que tenen el servei garantit tots els dies i hores de l’any o, fins i tot, les comarques de Tarragona i Lleida tenen el servei, tot i que no és operatiu les 24 hores del dia». Els Comuns han registrat una proposta de resolució al Parlament – que encara s’ha de debatre- denunciant la situació i reclamant aquest servei per a l’hospital Sant Joan de Déu de la Fundació Althaia, que dona cobertura a 270.000 persones de les comarques centrals, al llarg del 2026.
"Mesures immediates"
Els Comuns han requerit insistentment al govern de la Generalitat "mesures immediates" per garantir «que es puguin extreure de forma urgent coàguls de sang en cas d’ictus o infart les 24 hores del dia 365 dies a l’any». Consideren que «el Bages i la Catalunya central no podem ser un territori de segona i per això volem una sanitat de primera». En la mateixa línia defensen que «a Manresa i les comarques centrals, la vida dels ciutadans no val menys que a Barcelona, Girona o Tarragona».
Laura Massana, portaveu de Manresa en Comú, ha explicat que han sortit al carrer a escoltar i parlar dels "dèficits en l’atenció a la salut a casa nostra" i han trobat molta receptivitat perquè moltíssimes de les persones amb les quals parlaven s’havien trobat en una situació viscuda en pròpia pell o d’un familiar o amic que havia hagut de ser traslladat fora de Manresa per rebre l’atenció que necessitava.
Cid i Massana han exposat que l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, «atén més de 270.000 persones que son les mateixes que té el Joan XXIII de Tarragona. I a Tarragona sí tenen el servei, encara que limitat".
Al Bages, han plantat carpa informativa a Manresa, Sant Vicenç de Castellet, Santpedor i Navarcles.
Sobre l’anunci que l’Hospital de Sant Pau de Barcelona i la Fundació Althaia de Manresa posaran en marxa un nou Servei de Cardiologia entre els dos centres, amb l’objectiu d’oferir atenció cardiovascular de complexitat a la Catalunya central, Cid i Massana han dit que volen «aclariments» i que queden moltes preguntes per respondre.
I han insistit que l’objectiu és aconseguir un servei d’urgències per atendre ictus i infarts que requereixin cateterismes 24 hores al dia i 365 dies a l’any.
- Mor als 38 anys Alexis Ortega, l’actor de doblatge que va donar vida a Tom Holland a Llatinoamèrica
- Centenars de persones acomiaden la professora de música de Manresa Dolors Casas i Pujol
- Una estudiant ferida crítica mentre nedava a la piscina de la UAB
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- No pengis les trucades 'spam': el que has de dir exactament perquè s'acabin
- Quin és l’hotel on van els famosos per esquiar al Pirineu?
- La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso
- «El millor per tenir una bona vida és ser bona persona»