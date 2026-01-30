Junts Manresa autoritza Ramon Bacardit a obrir converses per impulsar "un espai central d’ordre" a les pròximes eleccions municipals
Ha donat suport unànime a la proposta d’explorar acords amb Impulsem Manresa i Avenç Nacionalista
REGIÓ7
L’executiva local de Junts per Manresa va avalar aquest dijous, que el seu candidat a l’alcaldia, Ramon Bacardit, iniciï converses amb altres formacions polítiques amb l’objectiu d’estudiar punts de trobada i explorar possibilitats per fer una proposta de cara a les eleccions municipals previstes d'aquí a 16 mesos, que aglutini sota un mateix espai central, "les ideologies i models d’ordre per la ciutat de Manresa".
La decisió s’ha pres en el marc de la reunió de l’executiva local, presidida per Lluïsa Tulleuda, en la qual s’ha donat suport unànime a la proposta de Bacardit d’explorar acords amb Impulsem Manresa i Avenç Nacionalista per sumar forces i construir una alternativa sòlida al govern actual. En aquest sentit, s’ha deixat clar que les possibles trobades es plantejaran estrictament en el marc de converses entre organitzacions polítiques, i no com a contactes bilaterals entre persones, mitjançant reunions entre Junts per Manresa i Impulsem Manresa, i entre Junts per Manresa i Avenç Nacionalista.
Aquesta iniciativa dona continuïtat al missatge expressat per l’expresident de la Generalitat, Artur Mas, durant l’acte celebrat la setmana passada a Manresa, en què va encoratjar Ramon Bacardit a treballar per aglutinar el màxim de forces i consensos polítcs en una sola candidatura com a via per reforçar "una alternativa de govern solvent i creïble per a la ciutat".
"Manresa necessita un projecte fort"
Des de Junts per Manresa es considera que "Manresa necessita un projecte fort", amb lideratge clar i capacitat de consens, "que permeti recuperar el sentit comú, l’ordre i una gestió rigorosa al capdavant de l’Ajuntament". En aquest sentit, l’executiva ha expressat plena confiança en Ramon Bacardit per liderar aquest procés i representar l’espai polític que vol redreçar Manresa.
Ramon Bacardit ha agraït el suport rebut i ha reiterat el seu compromís de treballar amb responsabilitat, generositat i voluntat d’entesa per tal de fer possible "una candidatura àmplia, cohesionada i centrada exclusivament en l’interès general de la ciutat". Aquesta autorització s’emmarca en l’estratègia de Junts per Manresa de construir una alternativa clara i guanyadora de cara a les eleccions municipals del 2027, "basada en el lideratge, el consens i el retorn de l’ordre i el bon govern a Manresa".
