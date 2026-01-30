L’espai l'Art de Viure d'Ampans a Manresa podria tenir una rèplica a Barcelona
La proposta s’ha exposat en una visita de la consellera de Cultura, Sònia Hernández, al centre de la fundació manresana
El projecte compta amb la complicitat de la Cambra de Comerç de Barcelona
La consellera de Cultura del govern català, Sònia Hernández, ha conegut de primera mà aquest divendres al migdia la tasca que porta a terme Ampans al seu centre ocupacional del carrer Bernat de Cabrera de Manresa, on també hi ha l’espai l'Art de Viure. Es tracta d’un projecte innovador per afavorir el talent artístic de persones amb discapacitat intel·lectual, i donar-li valor.
«Me n’havien parlat i he tingut l’oportunitat de conèixer-lo directament. Ha sigut molt revelador», ha comentat després de visitar el centre. Un dels motius de la seva estada a Manresa és conèixer l’Art de Viure i els serveis que presta el centre ocupacional perquè podria tenir una rèplica a Barcelona.
Almenys aquesta és la voluntat de la Cambra de Comerç de Barcelona. El seu president, Josep Santacreu, que ha participat en la visita, ha expressat a la consellera el seu desig que Barcelona pugui comptar amb un centre com el de Manresa. La Cambra, juntament amb Ampans, exploren la possibilitat d’alçar una residència i apartaments per a persones amb necessitat de suport en un espai industrial ara en desús que no van revelar. Seria un projecte de grans dimensions i «necessitem suport», ha traslladat Santacreu a la consellera.
Negociacions amb Jordi Valls
Ha explicat que ja n’han parlat amb l’exalcalde de Manresa i actualment tinent d’alcalde d’Economia, Hisenda, Turisme i Promoció Econòmica a l’Ajuntament de Barcelona, Jordi Valls. «Tenim l’avantatge que és de Manresa», ha comentat Santacreu. Per la seva part el director general d’Ampans, Toni Espinal, ha afirmat que el projecte està molt verd. «És un repte i un objectiu, però encara no tenim res lligat». La presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa, Sílvia Gratacòs, i el president de la Fundació Ampans, Lluís Sánchez, també han participat en la visita, el mateix que la regidora de Presidència i Drets Socials de l’Ajuntament, Mariona Homs.
A l’espai l’Art de Viure, la consellera Hernández ha estat rebuda per tres dels seus usuaris: Sònia González, Roger Concustell i Manolo Aparició, que lluïa un cridaner corbatí de color vermell i mostrava orgullós un retrat de Dalí pintat per ell.
Li han explicat les activitats que porten a terme i també li han lliurat un escrit amb peticions com més espais per visibilitzar l’art i per difondre les capacitats de les persones amb disfuncions intel·lectuals.
El centre ocupacional
El centre ocupacional és obert de dilluns a divendres de les 9 del matí a les 5 de la tarda, i ofereix activitats de tota mena per millorar el benestar dels usuaris d’Ampans. Des de teatre fins a escacs o informàtica, i altres activitats lúdiques i formatives. També les activitats artístiques. «Quan veus un quadre no saps si l’ha fet una persona amb discapacitat intel·lectual o no», han comentat. Tot plegat amb l’objectiu d’acompanyar-los i potenciar les seves capacitats i promoure la seva autonomia.
La consellera també ha pogut conversar amb usuaris del servei que celebraven una assemblea. Es porta a terme cada divendres per valorar com ha anat la setmana, les activitats previstes per la que ve o per exposar possibles inquietuds que puguin tenir.
La consellera ha manifestat que el projecte d'Ampans i de l'Art de Viure «contribueix a l’assoliment dels drets culturals i a l’accés a la creació, a la participació cultural, i posa en relleu que la cultura és un pilar fonamental de l’estat del benestar». Ha continuat dient que la iniciativa «transmet, sobretot, dignitat».
