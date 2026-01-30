Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Més de 500 estudiants de Manresa reclamen la fi de les guerres i de la violència

Alumnes de secundària han protagonitzat una manifestació per la pau pel centre de la ciutat

Un moment de la lectura del manifest a la plaça Major

Jordi Morros

Manresa

Alumnes de diverses escoles i instituts de Manresa han escampat aquest divendres un missatge de no violència pels carrers de la ciutat. Ha sigut durant la commemoració del Dia Escolar de la No Violència i la Pau. A l’acte, que s'ha celebrat durant el matí, hi han participat uns 500 estudiants de cinquè de primària i de primer i segon d’ESO.

Els de secundària han iniciat l’acte amb una concentració a la plaça Neus Català per marxar després, cap a la plaça Major, amb pancartes i cridant lemes contra les guerres i la violència, i a favor de la pau. Un cop a la plaça Major, s'han afegit als alumnes de primària que els esperaven.

A la plaça Major s'han dut a terme jocs, tallers i tots els estudiants han cantat una cançó composta expressament per l’ocasió per la cantautora manresana Maria Ribot.

La cantautora Maria Ribot dirigint als alumnes / MIREIA ARSO

Una representació dels estudiants han llegit un manifest escrit de forma conjunta per totes les escoles i instituts que han participat en la jornada. També hi ha hagut parlaments de la plataforma 'Aturem les guerres' i del regidor d’Ensenyament de l’Ajuntament de Manresa, Pol Huguet.

L’acte ha sigut la culminació de tallers que ha dut a terme l’equip d’Educació de la Casa de la Solidaritat Flors Sirera.

Durant aquests tallers es va reflexionar sobre la violència, la indústria armamentística, així com les possibles maneres de construcció d’una ciutadania compromesa amb la cultura de pau, la no violència o la vulneració dels drets humans. També han escrit cartes amb missatges de pau, solidaritat i empatia que s'enviaran a nens palestins.

