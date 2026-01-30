Mor un motorista en un accident de trànsit a la C-25 a Manresa
La víctima, un home de 40 anys i veí de la Vall d'en Bas, va caure a la calçada i va impactar contra la tanca de seguretat a l'altura del Parc de l'Agulla
Un motorista de 40 anys va perdre la vida aquest dijous al vespre en un accident de trànsit a la C-25, al seu pas per Manresa, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
El sinistre es va produir al punt quilomètric 134,8 de la via, a l'altura del Parc de l'Agulla, en sentit Girona. Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís a les 20:25 hores. Per causes que encara s’estan investigant, el motorista va caure a la calçada i va impactar contra la tanca de seguretat. A conseqüència de l’accident, l’home va morir. La víctima és O.S.C., de 40 anys, i veí de la Vall d’en Bas.
Arran del succés, es van activar tres patrulles dels Mossos d’Esquadra, una dotació dels Bombers de la Generalitat i dues unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
Amb aquesta víctima, ja són quatre les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes, segons dades provisionals del Servei Català de Trànsit.
