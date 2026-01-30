Obre el restaurant Divers a l’edifici singular d’Ampans de La Parada
L’equipament també tindrà apartaments per a persones amb discapacitat intel·lectual, i espais de formació i inserció laboral
Regió7
Ampans ha posat en marxa aquest divendres al vespre el seu nou restaurant. Batejat amb el nom de Divers, és a l’equipament de La Parada, un edifici residencial amb 60 places per a persones amb discapacitat intel·lectual. També hi ha espais per fer formació i inserció laboral. El restaurant Divers, n’és un exemple. Ocupa usuaris d’Ampans. D’aquesta forma combina gastronomia, inclusió i territori.
El restaurant obrirà de dilluns a dijous, des de les nou del matí fins a les vuit del vespre, i els divendres i els dissabtes, de les nou del matí a les dotze de la nit. L'establiment oferirà una carta basada en la cuina tradicional i els productes de proximitat i de qualitat, i promet un salt qualitatiu dins l’oferta gastronòmica manresana, amb un equip format per persones amb experiència en restaurants de primer nivell, tant a cuina com a sala, segons la fundació manresana.
Ampans mateix destaca que la proposta gastronòmica es basa en el respecte per al producte i per la cuina tradicional catalana, amb una mirada actual. A la carta es podran trobar plats tradicionals, com el caneló de rostit, el bacallà confitat o el trinxat amb patata, propostes de brasa, arrossos i postres casolanes.
L’edifici, és obra del despatx RCR Arquitectes. L'espai s'ha dissenyat perquè les persones que hi visquin ho facin en la major qualitat de vida possible amb espais molt lluminosos i envolta de zones enjardinades.
En el cas del restaurant, també hi haurà una terrassa exterior que dona al Camí Vell de Santpedor.
Pel que fa als equipaments, l'establiment disposa d’una cuina àmplia i ben equipada, pensada perquè hi pugun treballar fins a una vintena de persones.
El restaurant és una iniciativa d’economia social impulsada per Ampans amb l’objectiu de generar ocupació i formació per a persones amb discapacitat intel·lectual i en situació de vulnerabilitat. Segons l’equip del projecte, Divers “és un espai on les oportunitats són reals, on les persones poden formar-se, treballar i construir el seu futur amb dignitat, tot garantint una experiència gastronòmica i un servei de màxima qualitat”.
L’horari de cuina és de dilluns a dissabte, d'una del migdia a les quatre de la tarda, i els divendres i dissabtes a la nit, de dos quarts de nou del vespre a les onze de la nit. Les reserves es poden fer a través de la pàgina web divers.cat o bé al telèfon 628 16 93 65.
