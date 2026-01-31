Alumnes de l’Oms i de Prat organitzen una campanya de donació de sang dilluns i dimecres vinent

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Es farà al Banc de Sang de l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa

Alumnes de l'Oms i de Prat organitzen una campanya de donació de sang / OMS I DE PRAT

Regió7

Manresa

Els alumnes del tercer cicle de l’escola Oms i de Prat de Manresa organitzaran dilluns i el dimecres vinent, 2 i 4 de febrer, una campanya de donació de sang. Es farà al Banc de Sang de l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.

Els requisits per poder donar sang són pesar més de 50 quilos i tenir entre 18 i 70 anys. Per aquest motiu, els alumnes de l’Oms i de Prat encara no poden donar sang per ser menors d'edat i han organitzat aquesta campanya per poder contribuir en la causa.

La sang que es reculli servirà per a la gent que ha tingut algun accident o problemes de salut. L’objectiu és conscienciar als alumnes sobre la importància de fer donacions de sang.

