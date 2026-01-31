Alumnes de l’Oms i de Prat organitzen una campanya de donació de sang dilluns i dimecres vinent
Es farà al Banc de Sang de l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa
Regió7
Manresa
Els alumnes del tercer cicle de l’escola Oms i de Prat de Manresa organitzaran dilluns i el dimecres vinent, 2 i 4 de febrer, una campanya de donació de sang. Es farà al Banc de Sang de l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.
Els requisits per poder donar sang són pesar més de 50 quilos i tenir entre 18 i 70 anys. Per aquest motiu, els alumnes de l’Oms i de Prat encara no poden donar sang per ser menors d'edat i han organitzat aquesta campanya per poder contribuir en la causa.
La sang que es reculli servirà per a la gent que ha tingut algun accident o problemes de salut. L’objectiu és conscienciar als alumnes sobre la importància de fer donacions de sang.
- Mor als 38 anys Alexis Ortega, l’actor de doblatge que va donar vida a Tom Holland a Llatinoamèrica
- Centenars de persones acomiaden la professora de música de Manresa Dolors Casas i Pujol
- Una estudiant ferida crítica mentre nedava a la piscina de la UAB
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- No pengis les trucades 'spam': el que has de dir exactament perquè s'acabin
- Quin és l’hotel on van els famosos per esquiar al Pirineu?
- La divisió de Moià reflectida al ple: 'No sé si això teu és ignorància, maldat o populisme
- La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso
Quan un dels hereus bloqueja l’herència: aquestes són les opcions que existeixen, segons l’advocada Laura Lobo
Rejoveniment de la pell gràcies a la radiofreqüència fraccionada
Contingut patrocinat