Manresa té una línia imaginària: l'eix del coneixement
La capital del Bages ha fet una aposta per la recerca amb Fàbrica Nova i Edifici del Coneixement com a estrelles
Manresa aposta per la recerca i la investigació. Amb una especial rellevància en salut, enginyeries i noves tecnologies. I que el coneixement que es generi arribi a la societat. En aquests moments Manresa té dos projectes estrelles en aquesta línia: la Fàbrica Nova i l’Edifici del Coneixement.
Però no tindrien prou entitat, i possiblement ni tan sols s’haurien plantejat tirar endavant, si no estiguessin acompanyats de realitats ja consolidades amb prou potencial per fer un salt endavant al territori. És el cas de la Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa; la Fundació Universitària del Bages, un dels embrions de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya; o una Fundació Althaia conscient que tant sí com no cal fer recerca. Al seu costat, institucions com Eurecat o el fet que Manresa sigui una ciutat universitària amb prop de 4.000 estudiants -sumant els d’UManresa, UPC i Medicina- amb tot el que això suposa. Hi havia base, doncs, per ser més ambiciosos.
Les dades de l'Observatori de Recerca
No és que a Manresa no es faci recerca actualment. Al contrari. Segons dades del darrer Observatori de la Recerca de la Catalunya central amb dades del 2024, els darrers anys la ciutat ha posat l’accelerador amb més inversió i més investigadors. Aquest any hi havia prop de 500 professionals fent recerca, concretament 496, quan tan sols quatre anys enrere eren 285. També el 2024, la inversió en projectes R+D+I va pujar a 13,5 milions, 3,6 més que el 2020. En total hi havia 190 projectes de recerca en marxa a Manresa, 170 del sector públic i 20 de l’àmbit privat.
A Manresa hi ha sis institucions que impulsen la recerca i innovació. Són el Centre Tecnològic Eurecat, la Universitat Politècnica de Catalunya, UManresa de la UVic-UCC i els centres sanitaris de la Fundació Althaia i Sant Andreu Salut, a més a més de l’ICS.
En el cas de les universitats i els centres sanitaris, tots formen part de l’Institut de Recerca i Innovació en Ciències de la Vida i de la Salut (IRIS-CC). Del sector privat hi ha 42 empreses que porten a terme activitats innovadores.
No es parteix de zero
Per tant, no es parteix de zero. Els projectes de futur que ja estan en marxa, i que, en conseqüència, d’alguna manera ja comencen a ser de present, permetran fer un salt per posar la ciutat al mapa no tan sols de la Catalunya central, sinó al conjunt del país.
Si dibuixéssim línia imaginària del coneixement, o eix del coneixement, tindria forma de ‘S’ invertida sobre el mapa de la ciutat. O si es vol dir d’una altra manera, el rastre que deixa el pas d’una serp. Pot partir de la Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa) fins a arribar a l’Edifici el Coneixement davant de l’Hospital de Sant Joan de Déu.
La FUB-UManresa no ha parat de créixer en alumnes i estudis. Aquest curs ha superat els 2.600 universitaris matriculats en estudis oficials de graus, cicles formatius i màsters, amb tot el que això suposa a l’hora de generar recerca. El curs vinent, a més a més, s’hi afegiran els estudis de Dret i rebrà els primers estudiants d’Odontologia.
Avinguda de les Bases enllà, hi ha l’actual edifici de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM-UPC), que també ha fet rècord d’alumnes, aquest curs. Més de 1.100. La perspectiva de futur és traslladar-se a la següent parada de l’eix del coneixement: la Fàbrica Nova. Fàbrica Nova permetrà a la UPC Manresa créixer, sobretot, en recerca i prestació de serveis, segons el director, José Miguel Giménez, cosa que ara no es pot permetre per una pura qüestió de manca d’espai.
Tot i que encara n’hi ha per dies, el que semblava més difícil, arrancar, ja ho ha fet amb les obres de restauració i consolidació de l’antiga fàbrica tèxtil. Actualment, l’edifici encara la recta final dels treballs de rehabilitació que han costat 10 milions. Té 10 milions més garantits per la Generalitat per continuar el projecte.
La darrera parada d’aquest eix de futur és l’Edifici del Coneixement. Un projecte liderat per la Fundació Althaia amb la complicitat de la FUB-UManresa i la Fundació d’Estudis Superiors de Ciències de la Salut, titular la de Facultat de Medicina.
Les obres van començar l’octubre passat i és previst que s’enllesteixi a finals d’any. Acollirà la Unitat Docent de Medicina de la UVic-UCC a Manresa, que aquest curs té 161 alumnes, i espais de recerca en salut. Serà un edifici singular, concebut perquè s’integri a l’entorn i formi part d’un parc públic. La inversió és de 7 milions.
