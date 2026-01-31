El perillós amiant serà retirat dels edificis públics de Manresa abans del 2028
En el marc del Pla de Barris 2025-2029 s’està treballant en una línia de subvencions a la rehabilitació que ajudi al finançament de les obres necessàries en les parts comunes de les finques privades
La legislació fixa com a horitzó la retirada de l’amiant dels edificis públics i zones sensibles abans del 2028. A Manresa, l’Ajuntament es va comprometre a tenir eliminat tot el fibrociment de les construccions que no siguin de titularitat privada en la data fixada, responent una pregunta del grup municipal de Fem en el darrer ple municipal.
L’equip de govern d’Esquerra, PSC i Impulsem va informar que es disposa d’un cens d’edificis públics amb amiant en el qual s’enumeren i descriuen els elements amb aquest material i es programa l’actuació a desenvolupar per la seva retirada. Una actuació que «s’ha fet efectiva en la majoria d’edificis, preveient l’eliminació total abans de la data fixada l’any 2028».
Pel que fa a l’amiant en propietats privades, es va recordar que ara com ara no hi ha una normativa per la qual l’Ajuntament pugui obligar els privats a retirar l’amiant dels immobles de la seva propietat.
D’altra banda, en el marc del Pla de Barris 2025-2029 s’està treballant en una línia d’ajuts a la rehabilitació d’edificis per al finançament de les obres en les parts comunes de les finques per actualitzar les seves prestacions, millorar la seva imatge exterior i mobilitzar habitatges buits. Es preveu que aquests ajuts incloguin la retirada de fibrociment com a actuació subvencionable.
A la pregunta d’en quin termini presentarà l’Ajuntament un calendari de retirada amb dates concretes i verificables, especialment per garantir l’eliminació de l’amiant dels edificis públics i zones sensibles abans del 2028. La resposta va ser que com ja s’havia dit, «l’Ajuntament complirà amb l’obligació de garantir l’eliminació d’amiant dels edificis públics abans de la data fixada».
El regidor d’Urbanisme, Carles Garcia, va concretar que es van identificar 12 edificis municipals amb amiant i des del 2017 se n’ha promogut l’erradicació, de manera que «estem segurs que abans del 2028 l’obligació de la retirada es podrà dur a terme».
Reunió amb els barris
El regidor d’Urbanisme va explicar que s’havia enviat informació a la Federació de Barris i ja hi ha una reunió programada per la primera setmana de febrer.
Va assegurar que el govern havia complert les dues obligacions que tenia, que eren fer un cens dels edificis municipals amb amiant i també en finques privades. Les dades s’han transmès a la Generalitat, però hi va haver unes redefinicions i durant el primer trimestre de l’any s’enviaran totes les dades.
Pel que fa a la creació d’una comissió especial específica per a la retirada de l’amiant no hi ha cap obligació legal per constituir-la, «però sí valorem que és necessària i el tema serà tractat en la reunió amb la Federació».
Garcia va recordar que la Generalitat és l’Administració principal que ofereix ajudes per poder retirar l’amiant. Les del 2026 encara no s’han convocat.
