Un segon accident a la C-55 talla la carretera a Manresa i genera cues

Un xoc per encalç entre dos cotxes a la capital del Bages genera cues des de Sant Vicenç de Castellet

Núria León

Manresa

Segon accident d'aquest dissabte a la carretera C-55. Dos cotxes han xocat per encalç aquesta tarda al terme municipal de Manresa i obliga a tallar la carretera. Els serveis d'emergència han rebut l'avís al voltant d'1/4 de sis de la tarda i fins a dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i el SEM s'han desplaçat per atendre els ferits, que serien de caràcter lleu. La circulació per l'eix principal del Bages està sent complicada i es registren cues des de Sant Vicenç, uns vuit quilòmetres des de Manresa, i tres quilòmetres més en sentit Barcelona. S'estan fent desviaments per un lateral.

Aquest és el segon accident d'avui a la C-55. Aquest matí tres cotxes han col·lidit a Castellbell i el Vilar i també ha generat llargues cues durant tot el matí.

