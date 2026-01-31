El vent tomba un pi de grans dimensions a la rotonda dels Trullols de Manresa
A Manresa el vent bufa per sobre dels 20 km/h i a Fals hi ha hagut moments amb una velocitat de fins a 60 km/h
A.I / E. B.
El vent ha tombat aquesta tarda de dissabte un pi de dimensions considerables a la rotonda que hi ha al polígon dels Trullols, de Manresa, entre el Carrefour i els cinemes. L'arbre s'ha bombat i la part més alta ha quedat ocupant un carril.
No hi ha hagut ferits, però s'ha hagut de retirar l'arbre del mig del pas. Hi han intervingut bombers per poder treure la part que feia nosa per a la circulació, en una operació que s'estava acabant a 2/4 de 6 de la tarda.
A Manresa, segons el portal Meteoclimàtic, aquesta tarda hi havia una velocitat del vent de 20 km/h, que en alguns moments i llocs pot haver estat més intensa. A Fals, el vent bufava aquesta tarda fins a 60 km/h.
A llocs més elevats, com a Coll de Pal, entre el Berguedà i la Cerdanya, hi bufava el vent amb un velocitat de 43 km/h, a Bellver, per sobre de 30 km/h i a altres indrets, com Guardiola de Berguedà, la situació era molt més tranquil·la.
Avui, el dia ha estat assolellat i els equips d'emergència pateixen per demà, quan també hi pot haver un dia sense núvols i amb sol, però amb molt de vent. A les parts altes dels cims s'ha d'anar amb molta cura pel vent, també perquè la cota de neu de demà pot baixar i pel torb que pot generar el vent.
- Una estudiant ferida crítica mentre nedava a la piscina de la UAB
- Mor un motorista en un accident de trànsit a la C-25 a Manresa
- La divisió de Moià reflectida al ple: 'No sé si això teu és ignorància, maldat o populisme
- Fa 40 anys de la nevada que va deixar mitja Catalunya Central a les fosques
- Mor als 38 anys Alexis Ortega, l’actor de doblatge que va donar vida a Tom Holland a Llatinoamèrica
- A la caça d’un tresor de 1.500 euros: el repte creat a Sant Llorenç de Morunys que ha engrescat 400 persones
- Els Bombers rescaten una dona que feia raquetes a Peguera
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat