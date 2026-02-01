Càritas Manresa celebra la regularització de persones migrades que vol impulsar el govern de l'estat
L'entitat considera que la mesura dignifica les persones i beneficiarà l'economia, la cultura i el benestar comú
El procés que ha de portar a la regularització extraordinària de persones migrades que ja viuen a l'estat espanyol, la tramitció del qual ha estat aprovada aquesta setmana pel Consell de Ministres, "contribuirà al benestar de milers de persones, famílies i treballadors i treballadores", i també a una millora del bé comú en general, "amb beneficis per a l'economia, la cultura i el benestar del país". Així és com ho veu Càritas Arxiprestal de Manresa, que a través d'un comunicat, ha expressat la seva valoració "molt positiva" d'aquesta mesura.
L'entitat denuncia que bona part de les persones migrades a l'estat, actualment "estan condemnades a viure en l'explotació laboral, l'economia submergida i la pobresa", i confia que aquesta mesura ajudi a capgirar aquesta situació amb un reconeixement de la dignitat de les persones". Càritas sosté que, en bona part, si s'ha arribat fins aquí és "fruit d'una gran col·laboració ciutadana recollint signatures", i recorda que l'entitat també s'hi va sumar "fent un exercici de democràcia participativa al servei del bé comú". Càritas puntualitza que això també era una demanda del conjunt de l'Església Catòlica "seguint la seva doctrina social i els drets humans", i desitja que aquesta mesura "contribueixi a la cultura del diàleg i de la trobada. Des de Càritas Manresa treballem pels col·lectius més vulnerables, que sovint no tenen reconegut el dret al treball i a la residència", conclou l'entitat.
L'obertura del procés que ha de portar cap a la regularització extraordinària de persones migrades que ja es troben a Espanya s'ha fet aquesta setmana amb l'aprovació d'un Reial Decret, fruit d'un pacte entre el PSOE i Podemos.
La mesura té com a objectiu regularitzar al voltant mig milió de ciutadans, que se'n podran beneficiar fins al pròxim 30 de juny. Implicarà l'obtenció de papers per a totes les persones que estiguessin a Espanya abans del 31 de desembre de l'any 2025 que no tinguin antecedents penals i que puguin demostrar almenys cinc mesos de residència.
A més, en el moment de la presentació de la sol·licitud quedaran suspesos els procediments de retorn o les ordres d'expulsió per motius administratius o per treballar sense permís que pesessin sobre la persona, i tan sols l'admissió a tràmit d'aquesta petició, ja donarà una autorització de residència provisional que permet treballar de manera legal i accedir a altres drets fonamentals, com l'assistència sanitària.
Si la resolució és favorable, es concedirà una autorització de residència per període d'un any, al final de la qual podrà sol·licitar-se una autorització ordinària conforme al reglament d'estrangeria.
