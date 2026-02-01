L’Ajuntament de Manresa actua a contrarellotge per no perdre 350.000 euros de subvenció
Els diners són per a la rehabilitació energètica de dos edificis plurifamiliars dels carrers Sèquia i Mestre Albagés i les obres han d’estar fetes a 30 de juny
El dia 30 de juny han d’estar enllestides les obres de rehabilitació energètica de dos edificis plurifamiliars de titularitat municipal situats als carrers Sèquia i Mestre Albagés de Manresa per no perdre una subvenció de 348.182 euros provinents de fons Next Generation.
La rehabilitació energètica és el conjunt d’actuacions per reduir el consum d’energia (calefacció, refrigeració, llum) i les emissions de CO2, millorant l’aïllament, la il·luminació i els equips tèrmics. Aquestes millores augmenten el confort tèrmic, estalvien en la factura i incrementen el valor de l’immoble. En el darrer ple municipal es va aprovar una modificació pressupostària necessària per poder dur a terme les obres de rehabilitació energètica i d’accessibilitat dels anomenats Pisos de Mestres de titularitat municipal situats als carrers Sèquia 51-53 i Mestre Albagés 4-6 .
El regidor d’Hisenda, Pere Massegú, va explicar que l’obra, en principi, estava pressupostada una part a l’exercici del 2025 i l’altra el 2026. Es va fer la tramitació de la licitació i va quedar deserta, «per tant necessàriament ara per poder tornar a licitar i adjudicar les obres és necessari que hi hagi la totalitat de la consignació pressupostària».
Ha d’estar justificada abans del 30 de juny
Massegú va explicar «la urgència» de portar aquest tema al ple perquè la subvenció Next Generation de 348.182 euros ha d’estar justificada abans del 30 de juny de 2026. «Anem una mica justos de terminis, però si s’aprova la modificació pressupostària és possible que pugui iniciar-se l’execució de l’obra dins del mes de març i poder-la realitzar i presentar la seva justificació abans del 30 de juny», va explicar.
El president del grup municipal de Junts, Ramon Bacardit, va constatar que «tenim el temps molt ajustat» i va demanar si se sabien els motius pels quals ningú es va presentar al concurs d’obra i si en el nou plec de condicions s’havia introduït algun canvi per garantir que es presentarà algú i així poder complir els terminis. «Ens hi van aquests 350.000 euros», va dir.
Tot seguit, Jesús Alonso, regidor d’Habitatge, va respondre que «realment no hi ha cap motiu dels clàssics perquè aquesta licitació quedés deserta». Va dir que no es tractava d’un problema econòmic sinó pel fet que les empreses ja estaven saturades de feina en el moment que va sortir la licitació.
Alonso va afirmar que s’havien tingut contactes amb possibles licitadors i «pensem que amb una via alternativa de procediment negociat la concurrència està assegurada. Hem de pensar que sí que arribarem a temps».
