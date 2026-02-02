Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La CUP obre a Manresa un cicle de xerrades per començar a bastir el programa de cara a les eleccions municipals

Amb el lema Construïm el país, l'acte tindrà lloc aquest dijous a l'Espai Òmnium i s'adreça a la militància i a simpatitzants per debatre sobre l’estratègia nacional

El conduirà la regidora de Fem Manresa Roser Alegre, amb la participació de la portaveu nacional Su Moreno i del diputat Xavier Pellicer

Xavier Pellicer, diputat de la CUP, participarà en l'acte de dijous a Manresa

Regió7/G.C.

Manresa

L’Espai Òmnium de Manresa acollirà aquest dijous, 5 de febrer, a les 7 de la tarda, la presentació del cicle de xerrades de la CUP Construïm el país. Adreçat a militants i simpatitzants, l'objectiu d'aquest acte i dels que vindran, que la CUP organitzarà arreu del país, és explicar l’estratègia nacional de la formació sorgida després del procés Garbí, el debat intern que va afrontar el partit l’octubre del 2023, i, al mateix temps, començar a bastir el programa de cara les pròximes eleccions municipals tot escoltant les veus del territori.

Les xerrades les faran els membres del Grup Parlamentari i del Secretariat Nacional, i també serviran perquè l’estructura nacional del partit trepitgi el territori per articular una candidatura més adaptable i útil, i que tingui en compte la diversitat del país.

En el cas de Manresa, la xerrada la presentarà i conduïrà la regidora de Fem Manresa Roser Alegre i hi participaran la portaveu nacional Su Moreno i el diputat Xavier Pellicer.

Crear debat

Amb aquest acte, la CUP també pretén crear debat entre la seva militància i els seus simpatitzants, i que es generi un espai de reflexió conjunta on els assistents puguin demanar tots aquells dubtes que tinguin a l’estructura nacional. A la vegada, també pretén reivindicar la bona feina que han fet les regidores i regidors arreu del territori i la importància de presentar el major nombre de candidatures possibles de cara a les eleccions del 2027.

Cartell per anunciar la xerrada d'aquest dijous a Manresa

