La CUP obre a Manresa un cicle de xerrades per començar a bastir el programa de cara a les eleccions municipals
Amb el lema Construïm el país, l'acte tindrà lloc aquest dijous a l'Espai Òmnium i s'adreça a la militància i a simpatitzants per debatre sobre l’estratègia nacional
El conduirà la regidora de Fem Manresa Roser Alegre, amb la participació de la portaveu nacional Su Moreno i del diputat Xavier Pellicer
Regió7/G.C.
L’Espai Òmnium de Manresa acollirà aquest dijous, 5 de febrer, a les 7 de la tarda, la presentació del cicle de xerrades de la CUP Construïm el país. Adreçat a militants i simpatitzants, l'objectiu d'aquest acte i dels que vindran, que la CUP organitzarà arreu del país, és explicar l’estratègia nacional de la formació sorgida després del procés Garbí, el debat intern que va afrontar el partit l’octubre del 2023, i, al mateix temps, començar a bastir el programa de cara les pròximes eleccions municipals tot escoltant les veus del territori.
Les xerrades les faran els membres del Grup Parlamentari i del Secretariat Nacional, i també serviran perquè l’estructura nacional del partit trepitgi el territori per articular una candidatura més adaptable i útil, i que tingui en compte la diversitat del país.
En el cas de Manresa, la xerrada la presentarà i conduïrà la regidora de Fem Manresa Roser Alegre i hi participaran la portaveu nacional Su Moreno i el diputat Xavier Pellicer.
Crear debat
Amb aquest acte, la CUP també pretén crear debat entre la seva militància i els seus simpatitzants, i que es generi un espai de reflexió conjunta on els assistents puguin demanar tots aquells dubtes que tinguin a l’estructura nacional. A la vegada, també pretén reivindicar la bona feina que han fet les regidores i regidors arreu del territori i la importància de presentar el major nombre de candidatures possibles de cara a les eleccions del 2027.
- Un monjo de Montserrat és nomenat abat del monestir italià de Santa Maria di Grottaferrata
- Nous despreniments tallen l'accés pel nord a la Cerdanya: 'la urgència és absoluta”
- Troben mort un home a Moià després de tota una nit de recerca
- Ampli desplegament a Artés per una persona amb una navalla al mig del carrer
- Rescaten una persona que s'havia perdut caminant pel massís de Montserrat, a Collbató
- Ana Aznar, psicòloga: «No cal que el nen dormi enganxat a tu per desenvolupar vincle afectiu».
- «Hi ha joves amb una barreja de ràbies acumulades que ningú ha volgut escoltar»
- Confirmada la pena de 15 anys de presó per a l'home acusat de ferir a trets un regidor de Sant Jaume de Frontanyà