Més de 200 persones tasten la cuina del nou restaurant Divers d’Ampans a la Parada
El projecte gastronòmic fa el ple durant els dos primers dies que ha obert portes i també té totes les reserves plenes aquest pròxim cap de setmana
Regió7
Ampans ha estrenat amb èxit el seu nou projecte gastronòmic aquest cap de setmana a Manresa. Més de 200 persones han tastat la cuina del nou restaurant Divers, que divendres va obrir portes al futur equipament residencial de La Parada, que la Fundació Ampans està acabant d’equipar. El respecte per als productes de proximitat, la qualitat i una cuina catalana tradicional actual són els arguments principals del nou establiment de restauració en què la brasa i els arrossos són protagonistes. El restaurant accentua la seva aposta per a l’economia social i té a l’equip persones amb discapacitat intel·lectual i en situació de vulnerabilitat.
Obert de dilluns a dissabte
El restaurant Divers obre de dilluns a dijous de 9 a 20.00 hores i divendres i dissabtes fins a mitjanit, amb proposta de menú cada migdia. L’establiment també potencia els esmorzars, els vermuts i els berenars per convertir-se en un punt de trobada i un espai per fer comunitat en el marc d’uns espais interiors amplis i l’obertura de la terrassa exterior. Més enllà dels dinars entre setmana, es pot sopar els divendres i dissabte a la nit. L’horari de cuina és de dilluns a dissabte de 13 a 16.00 hores i els divendres i dissabtes a la nit de 20.30 a 23.00 hores. Les reserves estan obertes i es poden fer a través de la pàgina web www.divers.cat o bé al telèfon 628 16 93 65.
- Un monjo de Montserrat és nomenat abat del monestir italià de Santa Maria di Grottaferrata
- Nous despreniments tallen l'accés pel nord a la Cerdanya: 'la urgència és absoluta”
- Troben mort un home a Moià després de tota una nit de recerca
- Ampli desplegament a Artés per una persona amb una navalla al mig del carrer
- Rescaten una persona que s'havia perdut caminant pel massís de Montserrat, a Collbató
- Ana Aznar, psicòloga: «No cal que el nen dormi enganxat a tu per desenvolupar vincle afectiu».
- «Hi ha joves amb una barreja de ràbies acumulades que ningú ha volgut escoltar»
- Confirmada la pena de 15 anys de presó per a l'home acusat de ferir a trets un regidor de Sant Jaume de Frontanyà