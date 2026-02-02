Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Més de 200 persones tasten la cuina del nou restaurant Divers d’Ampans a la Parada

El projecte gastronòmic fa el ple durant els dos primers dies que ha obert portes i també té totes les reserves plenes aquest pròxim cap de setmana

Així ha estat el primer dia del nou restaurant Divers d’Ampans de La Parada

Així és el nou restaurant Divers d’Ampans de La Parada / Oscar Bayona

Regió7

Manresa

Ampans ha estrenat amb èxit el seu nou projecte gastronòmic aquest cap de setmana a Manresa. Més de 200 persones han tastat la cuina del nou restaurant Divers, que divendres va obrir portes al futur equipament residencial de La Parada, que la Fundació Ampans està acabant d’equipar. El respecte per als productes de proximitat, la qualitat i una cuina catalana tradicional actual són els arguments principals del nou establiment de restauració en què la brasa i els arrossos són protagonistes. El restaurant accentua la seva aposta per a l’economia social i té a l’equip persones amb discapacitat intel·lectual i en situació de vulnerabilitat.

Obert de dilluns a dissabte

El restaurant Divers obre de dilluns a dijous de 9 a 20.00 hores i divendres i dissabtes fins a mitjanit, amb proposta de menú cada migdia. L’establiment també potencia els esmorzars, els vermuts i els berenars per convertir-se en un punt de trobada i un espai per fer comunitat en el marc d’uns espais interiors amplis i l’obertura de la terrassa exterior. Més enllà dels dinars entre setmana, es pot sopar els divendres i dissabte a la nit. L’horari de cuina és de dilluns a dissabte de 13 a 16.00 hores i els divendres i dissabtes a la nit de 20.30 a 23.00 hores. Les reserves estan obertes i es poden fer a través de la pàgina web www.divers.cat o bé al telèfon 628 16 93 65.

