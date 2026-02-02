La parròquia de la plaça de Valldaura de Manresa passa a dir-se de Santa Maria de Valldaura, nom que tenia la de les Dominiques, que desapareix
La priora provincial de les germanes Dominiques va demanar al bisbe de Vic que l'església del carrer del Bruc deixi de ser temple parroquial i torni a ser de gestió plena de la congregació
El bisbe ha decretat la supressió de les parròquies de Santa Maria de Valldaura, al Bruc, i de la Mercè, a la plaça de Valldaura, i la constitució de la nova parròquia de Santa Maria de Valldaura, a la plaça amb el mateix nom
Moviment de parròquies a Manresa. S'han suprimit les de Santa Maria de Valldaura, nom que rebia fins ara la del carrer del Bruc, de les Dominiques; i de Nostra Senyora de la Mercè, nom del temple parroquial de la plaça de Valldaura, que porta el polèmic Institut del Verb Encarnat. A canvi, s'ha erigit la nova parròquia de Santa Maria de Valldaura al temple de la plaça amb el mateix nom.
El canvi s'explica per la petició que va fer per carta la priora provincial de les germanes Dominiques de l'Anunciata, titulars de l'escola Fedac de Manresa, el 7 d'agost de 2025 al bisbe de Vic per tal que l'església de Valldaura (al carrer del Bruc) deixi de ser temple parroquial i torni a ser de gestió plena de la congregació per continuar sent un temple dedicat a l'activitat carismàtica i pastoral de la citada congregació.
Decret del 31 de gener del 2026
El bisbe Romà Casanova, havent consultat al rector, a l'arxipreste i al consell de presbiteri, ha decretat que, en data del 31 de gener de 2026, se suprimeixen les parròquies de Santa Maria de Valldaura i de Nostra Senyora de la Mercè i que s'erigeixi, al mateix temps i en aquesta mateixa data, una nova parròquia que resulta de la fusió dels dos termes parroquials amb la denominació de Santa Maria de Valldaura de Manresa, que tindrà el temple parroquial a l'església de Nostra Senyora de la Mercè de Manresa, a la plaça de Valldaura.
L'horari de misses habitual fins ara (feiners, dissabtes i diumenges) de la fins ara parròquia de Santa Maria de Valldaura del carrer del Bruc queda suprimit i, no sent temple parroquial, no s'hi podran celebrar baptismes.
Les parròquies de Manresa
A la web del bisbat de Vic ja només consta la parròquia de la plaça de Valldaura amb el nom de Santa Maria de Valldaura. Les altres parròquies de l'Arxiprestat de Manresa són: Crist Rei (plaça de Neus Català i Pallejà), Mare de Déu de l'Esperança (c. Callús); Mare De Déu del Carme (c. Puigmercadal); Mare de Déu del Roser (Camí de l'Església); Sagrada Família (c. Sant Cristòfol); Sant Josep (c. Sant Josep), Sant Pere Apòstol (carretera de Santpedor); Santa Maria -la Seu- (Baixada de la Seu); Santa Maria de Montserrat (c. Oleguer Miró); Santa Maria de Viladordis (c. de la Salut); Santuari de la Mare de Déu de Joncadella (Sant Martí de Torroella) i Santuari de la Mare de Déu de la Salut (Viladordis)
