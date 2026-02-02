Plou dintre del pàrquing municipal Puigmercadal de Manresa
Usuaris es queixen de l'aigua que es filtra pel sostre, i cau creant bassals, i dels cubells que posen per minimitzar l'afectació
Al pàrquing Puigmercadal de Manresa quan plou molt a fora també plou a dins. Es tracta d'un aparcament que arrossega aquest problema fa anys i panys i que aquests dies, amb les contínues precipitacions, s'ha agreujat.
Usuaris es queixen de l'aigua que es filtra pel sostre i cau creant un gran nombre de bassals i, també, de la presència dels cubells que es distribueixen per l'interior per minimitzar l'afectació.
Requerit per aquest diari, l'Ajuntament afirma que "els serveis tècnics tenen el problema detectat". La problemàtica s'agreuja "quan plou molt. És un tema pendent que es mirarà de resoldre el més aviat possible".
Gestionat per Forum
L'aparcament Puigmercadal és municipal. L'any 2013 es va fer públic que l'empresa municipal Fòrum no només gestionaria les 223 places de l'aparcament dels Quatre Cantons i les 218 del de les Escodines sinó que afegia les 100 places de l'aparcament de Puigmercadal.
El pàrquing de Puigmercadal, situat al costat del mercat és municipal. L'abril del 2005 l'Ajuntament de Manresa va arribar a un acord amb IPGESSA, operador especialista d'aparcaments del Grupo Urazca, perquè n'assumís la gestió. El termini es va esgotar i es va passar a funcionar amb pròrrogues. Les negociacions entre les parts per renovar la concessió no van portar a acords i l'equip de govern de CiU de Ajuntament va decidir assumir-ne la gestió a través de l'empresa municipal Fòrum, que ja gestiona altres aparcaments a la ciutat.
L'acord del 2005 va posar el punt final a una llarga batalla judicial que va començar el 30 de desembre del 1996, quan l'alcalde Jordi Valls (PSC) va signar una resolució en què declarava extingida la concessió de l'aparcament municipal de Puigmercadal a l'empresa Parkingbages SL. En total, el procés de canvi d'empresa concessionària va durar més de vuit anys. Des del 2005 havia estat el grup basc Urazca qui s'havia encarregat de l'aparcament.
Ja hi ha hagut intents anteriors de trobar una solució, el 2017 els usuaris ja es queixaven de la presència de degoters i les galledes que intentaven recollir l'aigua, el terra moll i la senyalització advertint els usuaris del perill de relliscades. Sembla clar que hi ha un problema de filtracions en aquest equipament municipal subterrani a la muralla del Carme, just a sota del mercat de Puigmercadal.
Impermeabilització el 2022
L’Ajuntament de Manresa va dur a terme el 2022 obres d’impermeabilització de l’estacionament soterrat del Mercat de Puigmercadal. L’actuació va incloure la millora de deficiències en la pavimentació i la reparació dels elements estructurals del forjat malmesos pels efectes del trànsit de vehicles i l’aigua de pluja.
Els treballs es van completar amb millores a la xarxa de serveis, la instal·lació de dues columnes d’enllumenat públic, un banc de 6 metres i una paperera. El nou espai pretén donar prioritat al vianant, malgrat permetre l’accés a vehicles pesants per a càrrega i descàrrega de mercaderies al Mercat.
