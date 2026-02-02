Indignació i cansament entre els usuaris de l'R4 a Manresa: "A la feina ho entenen, però ja comencen a estar farts"
Els trens encara no circulen i els passatgers han d'agafar els busos substitutoris
Nia Escolà (ACN)
El cansament i la indignació tornen a marcar el dia a dia dels usuaris de la línia R4 a Manresa. El servei continua sense normalitzar-se i els trajectes s'han de fer encara amb autobusos substitutoris, una situació que, segons els passatgers, comporta "greus afectacions" en els horaris. "A la feina entenen la situació, però ja comencen a estar cansats; algun dia em diran que m'espavili", lamenta la Maria, usuària habitual del servei, que denuncia que el problema s'arrossega des de fa anys. La sensació, diu, és d'incertesa permanent: "És un Jumanji total. Et fa por agafar la Renfe perquè no saps si arribaràs o si et deixaran tirat". Tot i això, admet que, almenys, el servei alternatiu funciona: "Arribes tard, però saps que arribes".
Els retards afecten especialment aquells usuaris que han d'enllaçar amb altres transports. És el cas d'en Raúl Molina, que cada dia utilitza el servei per desplaçar-se per motius laborals. Explica que el primer autobús surt massa tard i això li fa perdre la connexió posterior: "Arribo tard sempre. Amb el tren arribava puntual, però ara he d'esperar més de mitja hora". Tot i que assegura que a la feina entenen la situació, admet que la paciència també té un límit: "Baixa la nostra efectivitat i això molesta".
El sentiment d'empipament és evident entre els passatgers. En Dídac Martínez afirma que el servei ja era deficient abans: "Encara que surtis bé, pel camí poden passar cinquanta mil coses". Amb els autobusos, diu, la situació és "un desastre total", amb múltiples transbordaments i més temps de trajecte.
La indignació creix especialment després que les administracions anunciessin la represa del servei, una promesa que, en el cas de l'R4, no s'ha complert. De fet, els operaris continuen treballant reparant un talús a Castellbell i el Vilar i, per això, la circulació de trens per l'R4 continua tallada.
Tot plegat genera també una sensació d'inseguretat entre els viatgers. "Et fa por agafar la Renfe perquè no saps què passarà", resumeix una usuària. Malgrat les queixes, molts coincideixen que, almenys, el servei d'autobusos garanteix arribar a destí: "No és puntual, però funciona". Mentrestant, els passatgers reclamen que el servei ferroviari es normalitzi com més aviat millor i que s'abordin d'una vegada els problemes estructurals d'una línia clau per a la mobilitat de la Catalunya Central.
Servei sota mínims
Aquest dilluns, Rodalies ha arrencat el servei amb serveis per carretera encara en onze línies. Només es recuperarà en tren el tram de Figueres a Portbou. Davant d'aquesta situació, el portaveu de Renfe, Antonio Carmona, ha defensat que "s'està garantint la mobilitat" dels usuaris encara que sigui combinant tren i autobús. Des de l'estació de Sants, ha reiterat diverses vegades que el que es va dir és que es garantiria aquesta mobilitat i que això s'està fent, mentre es treballa per recuperar "progressivament" més trams en tren.
De moment, però, l'R1, RG1, R3, R4, RL4, R7, R8, R13, R14, R15 i RT1 mantenen trams en tren i trams en autobús, mentre que l'R2 nord, l'R2 sud, l'R11, l'R16 i l'R17 sí presten tot el servei en tren.
- Un monjo de Montserrat és nomenat abat del monestir italià de Santa Maria di Grottaferrata
- Nous despreniments tallen l'accés pel nord a la Cerdanya: 'la urgència és absoluta”
- Troben mort un home a Moià després de tota una nit de recerca
- Ampli desplegament a Artés per una persona amb una navalla al mig del carrer
- Rescaten una persona que s'havia perdut caminant pel massís de Montserrat, a Collbató
- Ana Aznar, psicòloga: «No cal que el nen dormi enganxat a tu per desenvolupar vincle afectiu».
- «Hi ha joves amb una barreja de ràbies acumulades que ningú ha volgut escoltar»
- Confirmada la pena de 15 anys de presó per a l'home acusat de ferir a trets un regidor de Sant Jaume de Frontanyà