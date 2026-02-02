Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La UPC Manresa acull una trobada per connectar talent digital emergent amb empreses

El Fòrum Digital Catalunya Central se celebrarà el divendres 6 de febrer a la sala d'actes de la Politècnica

Imatge d'arxiu d'un prototip d'ulleres de realitat virtual al TechLab

Imatge d'arxiu d'un prototip d'ulleres de realitat virtual al TechLab / Arxiu/Oscar Bayona

Francesc Galindo

Francesc Galindo

Manresa

Divendres 6 de febrer se celebrarà a la Sala d’Actes de la UPC Manresa el Fòrum Digital Catalunya Central, una jornada de dues hores (de 12.00 a 14.00 h) pensada per connectar el talent digital emergent amb les empreses del territori i fomentar la col·laboració entre l’àmbit acadèmic i el teixit productiu de la Catalunya Central.

L’acte s’emmarca dins del projecte europeu Digital MERIT, un ecosistema educatiu cofinançat pel programa Digital Europe de la Unió Europea, en el qual participa la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) juntament amb altres universitats europees. En el projecte també hi participen pimes, entre les quals Asoindel, coorganitzadora d’aquesta jornada. El projecte té com a objectiu impulsar competències digitals avançades i acostar la formació especialitzada a les necessitats reals de les empreses i de l’entorn socioeconòmic.

Espais de debat

El Fòrum Digital Catalunya Central reunirà estudiants, professorat, professionals del sector tecnològic i representants d’empreses interessades en la innovació, la transformació digital i la captació de talent qualificat. El programa inclou taules rodones i espais de debat, així com activitats de networking.

L’esdeveniment estarà moderat per Enric Bastardas, comunicador manresà especialitzat en tecnologia, innovació i desenvolupament personal, i vol servir de plataforma per generar oportunitats de connexió, col·laboració i transferència de coneixement entre universitat i empresa. A les diferents taules hi participaran diverses pimes del Bages expertes en les diferents temàtiques que es tractaran: Aigües de Manresa, Althaia, Brontobyte, Envasos Boixadós, F2R, Grup Aquacenter, Maccion, Mesai, Progress i Selba.

Amb aquesta iniciativa, el Fòrum Digital Catalunya Central vol posar en valor el talent tecnològic del territori i reforçar el paper de Manresa com a pol de formació i innovació digital, contribuint al desenvolupament econòmic i a la competitivitat de la Catalunya Central. Més informació a digitalmeritupcmanresa.eu.

Aquesta activitat ha estat organitzada en el marc del projecte europeu MERIT coordinat per la UPC Manresa i cofinançat pel Digital Europe Programme.

