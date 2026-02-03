Alumnat de l’Institut Lacetània organitza activitats per treballar la llengua catalana en escoles de Manresa
La proposta forma part del projecte de Servei Comunitari "Tu pots marcar la diferència!", que anima els nois i les noies de tercer d’ESO a crear propostes amb un impacte real a la ciutat
Regió7
Hi ha coneixements que no s’expliquen només amb llibres o bé amb exàmens. El Servei Comunitari de tercer d’ESO de l'Institut Lacetània de Manresa n’és un bon exemple. És un espai per sortir de la rutina de l’aula, mirar cap enfora i entendre que aprendre també vol dir fer alguna cosa útil per als altres. A l’Institut Lacetània aquest projecte es dedica a organitzar activitats per treballar la competència comunicativa en llengua catalana entre els escolars de primària de diferents centres educatius de Manresa.
En grups reduïts, l’alumnat prepara a classe material educatiu orientat a apropar l’alumnat d’Educació Infantil i Primària de diferents escoles de la ciutat a la llengua catalana de manera lúdica, propera i significativa.
Jocs i contes
Un dels projectes, anomenat Juguem amb l’ortografia, consisteix a dissenyar jocs pensats per a Cicle Mitjà i Superior d’Educació Primària, que gaudeixen els infants de l’Escola Pare Algué.
L’altre projecte porta per títol Conta-contes Lacetània i gira al voltant de la narració. Es tracta d’una proposta adreçada a infants d’Educació Infantil i Cicle Inicial d’Educació Primària de l’Escola Renaixença. Els nois i les noies d’ESO els expliquen un conte i tot seguit es treballa amb activitats adaptades a cada edat a partir de la història explicada.
Aquests projectes tenen un valor especial per a tots els agents implicats. L’impacte positiu no és només en aquestes escoles, sinó també a l’institut, ja que ajuda a desenvolupar valors i destreses com la responsabilitat, l’empatia i l’autonomia entre l’alumnat que els porta a terme. A la vegada, també reforça l’expressió oral, la capacitat d’organitzar-se i la confiança en un mateix, en comprovar que allò que es fa té sentit i utilitat.
Des de l’Institut Lacetània es veu el Servei Comunitari com una oportunitat per aprendre i fer valdre l’educació com a eina real de transformació social.
