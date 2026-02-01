Alumnes de FEDAC Manresa es classifiquen per a la final de la Copa Cangur
La competició, impulsada per la Societat Catalana de Matemàtiques, és un repte que combina velocitat de raonament, estratègia i treball col·lectiu
Regió7
Els equips Cadet i Júnior de FEDAC Manresa han aconseguit un resultat excepcional en la Copa Cangur, una competició matemàtica de referència a Catalunya. La jornada, celebrada el 28 de gener, va culminar amb una doble victòria com a primers classificats que situa el centre entre els candidats més sòlids per a la final prevista a la primavera.
La Copa Cangur, impulsada per la Societat Catalana de Matemàtiques, és un repte que combina velocitat de raonament, estratègia i treball col·lectiu. Lluny de ser una prova individual, la competició exigeix coordinació, comunicació fluida i capacitat per prendre decisions ràpides en equip.
Els set estudiants que formen els equips de FEDAC —representants de 1r a 4t d’ESO— van demostrar una gran cohesió i una actitud serena davant la pressió. La seva manera d’afrontar els problemes, amb rigor i complicitat, els va permetre destacar entre els participants de la seva seu i assegurar-se un lloc a la fase final.
Aquest èxit reforça la línia pedagògica del centre, que aposta per un aprenentatge actiu i motivador. FEDAC treballa perquè les matemàtiques siguin una experiència significativa, capaç de despertar curiositat i d’impulsar el pensament crític.
Participar en esdeveniments com la Copa Cangur ofereix als alumnes l’oportunitat de contrastar estratègies, compartir experiències amb estudiants d’altres escoles i guanyar confiança en les seves pròpies capacitats.
