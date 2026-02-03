Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Clínica Sant Josep de Manresa estrena una Unitat de Memòria per diagnosticar trastorns cognitius en persones adultes

Incorpora proves avançades per a la detecció de l’Alzheimer en fases inicials

Els dos professionals impulsors de la nova unitat: la neuròloga Anna Mas i el neuropsicolèg Jordi Sánchez

Els dos professionals impulsors de la nova unitat: la neuròloga Anna Mas i el neuropsicolèg Jordi Sánchez / Arxiu particular

Regió7

Manresa

La Clínica Sant Josep, de Manresa, ha posat en marxa una Unitat de Memòria, un servei innovador i especialitzat, per a l’avaluació, el diagnòstic i el seguiment dels trastorns de la memòria i altres alteracions cognitives. Aquest nou servei privat està especialment orientat a persones adultes, a partir dels 16 anys, amb sospita de deteriorament o dificultats en el funcionament de les habilitats mentals, com poden ser problemes de memòria persistents en el temps, el dèficit d’atenció i la capacitat de concentració, alteracions de llenguatge evidents o canvis significatius en el comportament que poden evidenciar un trastorn més o menys greu, així com també trastorns cognitius causats per malalties, lesions cerebrals o l’envelliment normal.

Un servei especialitzat a la Catalunya central

La nova unitat es basa en un model multidisciplinari únic, que integra de manera coordinada la tasca d’una especialista en neurologia, la Dra. Anna Mas Vidal, i un neuropsicòleg clínic, Jordi Sánchez Monteagudo, fet que permet una aproximació diagnòstica rigorosa i integral.

“La combinació de l’avaluació neurològica i l’estudi neuropsicològic és clau per detectar de manera precoç els primers signes de deteriorament cognitiu i diferenciar entre les diverses causes possibles”, expliquen els professionals responsables de la unitat.

L’estudi neuropsicològic que s’ofereix permet analitzar, de manera detallada, funcions com la memòria, l’atenció, el llenguatge o les funcions executives, així com el seu impacte funcional en la vida diària.

En pacients seleccionats, la unitat ofereix també la possibilitat de realitzar proves avançades d’imatge cerebral i anàlisis sanguínies per a la detecció de biomarcadors de la malaltia d’Alzheimer, fet que millora la precisió diagnòstica i permet identificar la malaltia en fases inicials.

Amb aquesta nova unitat, la Clínica Sant Josep reforça el seu compromís amb una atenció personalitzada, de qualitat i centrada en el pacient i el seu entorn, amb l’objectiu de millorar el pronòstic i la qualitat de vida de les persones amb trastorns cognitius.

Ja es pot demanar hora per a la nova Unitat de Memòria al telèfon 93 874 42 98 o bé a través d’Espai Pacient online.

TEMES

