L'àmbit municipal de Manresa protagonitza un concurs de fotografia convocat per l'AV de Saldes-Plaça Catalunya
Les obres participants es poden lliurar fins al 2 d'abril vinent, l'entrega de premis tindrà lloc el 22 d'abril i les instantànies seleccionades protagonitzaran una exposició al Centre Cívic Selves i Carner entre el 13 i el 30 d'abril
L'Associació de Veïns de la barriada de Saldes-Plaça Catalunya convoca una nova edició del seu concurs de fotografia amb el lema Manresa i el seu entorn natural. Es tracta de la segona edició en què el certamen serà obert a totes les persones que presentin fotografies fetes al terme municipal de Manresa.
Les instantànies poden ser de qualsevol temàtica, a condició que faci referència a la capital del Bages (urbanisme, cultura, esport, festes, entorn natural). Sigui quin sigui, han de permetre identificar el lloc.
Es poden presentar un màxim de tres fotografies per concursant en color o en blanc i negre. S’accepta qualsevol tècnica fotogràfica excepte els fotomuntatges. El jurat pot excloure les obres que no compleixin els requisits tècnics esmentats. La comissió organitzadora tindrà cura de les obres i de la seva conservació, però no es fa responsable de qualsevol accident o incident que pogués ocórrer.
Les obres aniran reforçades i el format serà de 40x50 cm. Vertical o horitzontal. Les mides de la imatge fotogràfica seran lliures.
Admissió d'obres
Al dors de les obres es farà constar el títol, el nom i cognoms, adreça, telèfon i correu electrònic de l’autor. S’hauran d’entregar al Centre Cívic Selves i Carner (carrer de Bernat Oller, 14-16, Manresa). Els dimarts, dimecres i divendres, d'11 a 13 h, al local social de l’entitat veïnal al mateix centre cívic; i de dilluns a divendres, de 16 a 21 h, a la consergeria del centre cívic. S’admetran les obres fotogràfiques fins al dia 2 d’abril de 2026. El jurat estarà format per tres persones en representació de Foto Art Manresa, l'Associació de Veïns i Veïnes de la barriada de Saldes-Pl. Catalunya i comerciants del barri.
Les obres presentades protagonitzaran una exposició al mateix centre cívic. Els autors de les fotografies guanyadores rebran 300 euros pel 1r premi, 200 pel segon i 100 pel 3r.
El lliurament de premis s’efectuarà el dimecres 22 d’abril de 2026 a les 7 de la tarda, a la sala d’exposicions del Centre Cívic Selves i Carner, on quedaran exposades les obres seleccionades del 13 d’abril al 30 d’abril de 2026, de dilluns a divendres de 16 a 21 h.
Subscriu-te per seguir llegint
- Una família de Banyoles desenterra el cofre amb 1.500 euros a Sant Llorenç: 'Vam guanyar, però ens va anar de 15 segons
- Troben mort un home a Moià després de tota una nit de recerca
- El búnquer amb més d’un milió d’ampolles ocult en una vinya d’Esparreguera
- La víctima de l'accident mortal d'Artesa de Segre era un veí de Viladecans de 38 anys
- La ‘caçadora de masies’ visita el mas de la finca del cementiri xinès: «Em preocupa que s’hi faci una intervenció poc respectuosa»
- Cada vegada més professors rebutgen participar al viatge de final de curs pel mal comportament dels alumnes: 'Vam haver de trucar a una empresa privada
- Confirmada la pena de 15 anys de presó per a l'home acusat de ferir a trets un regidor de Sant Jaume de Frontanyà
- Nous despreniments tallen l'accés pel nord a la Cerdanya: 'la urgència és absoluta”