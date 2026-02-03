Les pluges han alentit les obres per consolidar la teulada de la Fàbrica Nova de Manresa
Les 52.000 teules de la coberta que es van treure una a una a principis de l’any passat, es tornen a col·locar també una a una
Refer la coberta de l’edifici de la Fàbrica Nova de Manresa és un treball d’orfebreria. A principis de l’any passat es van treure una a una totes les teules que cobrien la llarga nau industrial, tasca que formava part de les obres de rehabilitació i consolidació de l’edifici. Ara les teules s’estan tornant a col·locar. També una a una. Res de particular si no fos que parlem d’unes 52.000 teules. Els treballs per refer la coberta s’han endarrerit un pèl més del compte a causa de les pluges dels darrers dies perquè quan plou no es pot treballar a la teulada. Les obres es porten a terme per acollir el nou campus de la UPC a Manresa, i un pol de coneixement.
Quan es van enretirar es va poder contemplar una imatge mai vista i que possiblement ja no es tornarà a veure mai més: l’esquelet de la Fàbrica Nova amb les bigues nues que sostenen la coberta.
Una coberta nova
Durant tot aquest temps s’han dut a terme treballs per revisar tota l’estructura que aguanta la coberta. S’han repassat les encavallades per veure si alguna patia algun desperfecte. En alguns casos s’han dut a terme treballs de sorrejat per eliminar impureses i les parts oxidades, i s’han pintat amb material antioxidant. També s’han ignifugat amb una capa de pintura especial per ser més resistents al foc.
Els treballs a la coberta van continuar amb la instal·lació de panells formats per capes amb aïllament tèrmic a l’interior perquè l’edifici sigui més eficient des del punt de vista energètic, i també amb elements per impermeabilitzar la teulada.
Un cop fet això s’han tornat a col·locar, també una a una, les 52.000 teules. Són les que es van treure l’any passat i que s’han conservat. Les que patien algun desperfecte s’han substituït per noves. Es tracta de teules de ceràmica de les anomenades romanes -són planes- que en general estaven en bon estat. Els treballs específics a la coberta s’han enllestit ja a tres de les quatre vessants. La que falta és una de les interiors, amb la qual cosa els treballs no s’aprecien des de l’exterior.
L’obra més visible
Ara per ara l’obra més visible a la Fàbrica Nova és la que es porta a terme al tram de façana que faltava i que dona a l’avinguda Bertrand i Serra, al sector de la carretera del Pont de Vilomara. S’ha hagut de reconstruir totalment. Serà semblant a la resta de la façana, tot i que hi ha hagut la voluntat expressa que es vegi que no és l’original. Aquí és on hi haurà l’entrada principal del complex universitari i centre de coneixement i recerca.
També són visibles les finestres i vidrieres que s’han començat a instal·lar. De tantes obertures que hi ha, les finestres s’enduran 1,5 dels 10 milions d’euros que s’hauran invertit en la rehabilitació de l’edifici. Tancar les obertures implicarà que l’edifici es percebi més acabat i estigui protegit.
Un cop s’enllesteixin definitivament els treballs, haurà d’entrar en joc tot l’interior de l’edifici. Ajuntament de Manresa i Universitat Politècnica de Catalunya ja han tret a concurs el projecte que ha de definir com es repartiran els espais i els usos que ha de tenir l’antiga nau industrial. És a dir, què fer i com en els seus 20.000 metres quadrats. Una vintena de despatxos d’arquitectes, entre els quals equips de Bèlgica, Països Baixos i França, s’han interessat per redactar el projecte.
