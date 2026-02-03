Manresa tanca el quart gener més plujós en set dècades
La capital del Bages s’ha quedat aquest últim mes a tan sols 6 litres dels 115,8 que va deixar el temporal Glòria el 2020.
No plovia tant des del 1996
Manresa ha acomiadat un mes de gener molt similar al del temporal Glòria, de fa sis anys, amb rècords de pluja. Enguany hi han caigut un total de 108,8 l/m2 (el 2020 en van ser 115,1), i això converteix aquest gener en el quart més plujós en set dècades a la capital de Bages, on no plovia tant des del 1996, amb 135,8 litres, i del 1979, amb 172,6. Són dades de l’observatori de la Casa de la Culla de Manresa, recollides des del 1957 fins ara.
Els registres d’enguany, que es podrien extrapolar al conjunt del territori de les comarques centrals, en el cas de Manresa suposen més del triple de la pluja que ha caigut, de mitjana, en un mes de gener durant els últims 70 anys, que és de 32,2 litres. S’ha repetit la situació del 2020, però aquesta vegada han estat unes pluges molt més continuades, amb 13 dies de precipitació i amb un màxim de 40,6 litres, el dia 17. El temporal Glòria, en canvi, va portar molta pluja concentrada en només tres dies, del 21 al 23 de gener, en què es van acumular 107,1 litres dels 115,8 de tot el mes.
Allò va marcar un final d’etapa, a partir del qual es va obrir un llarg període de sequera en el conjunt de Catalunya que es va anar agreujant fins ara fa un any. D’aquí ve el contrast entre l’abundància que han anat portant les darreres precipitacions i els registres que hi ha hagut durant els mesos de gener des del Glòria fins ara. L’any passat, en tot el mes, a Manresa van caure tan sols 0,9 l/m2, però és que les quantitats també van ser molt escasses el 2022 (1,2 litres), i el 2023 (4,8). La pluja del gener en cinc anys, entre el 2021 i el 2025, suma 45,3 litres, i enguany n’han caigut força mes del doble.
Veníem d’un desembre plujós
La d’aquest any, és una situació molt excepcional, però ja s’arrossegava des del desembre, que també va ser un mes extraordinàriament plujós, amb 12 dies de precipitació a la capital del Bages, tot i que no es va arribar a les quantitats del gener.
En concret, a Manresa van caure 82,3 litres força repartits, amb pics màxims a mig mes i també per Nadal i Sant Esteve. No plovia tant des del desembre del 2000 (amb 83,8 litres), i això és força més del doble que la precipitació mitjana del desembre dels últims 70 anys, que és de 37 litres. Un cop més, es repetia una situació com la del 2020. Aleshores també es venia d’un desembre plujós, el del 2019, en què s’havien registrat fins a 81,4 litres.
Tot plegat fa que la suma de la precipitació acumulada entre els mesos de desembre i gener a Manresa sigui molt abundant. Enguany, la xifra s’enfila fins als 191,1 litres (fa sis anys en van ser 196,5) i triplica la mitjana de tots dos mesos sumats, que no arriba als 70 litres. De fet, aquesta dada supera amb escreix la pluja registrada en tot l’hivern climàtic (desembre, gener i febrer), que se situa al voltant dels 93 litres de mitjana.
Precipitacions repartides
L’abundància de pluges d’aquest gener, i també del desembre, ha estat generalitzada en el conjunt de les comarques centrals, i ha estat en forma de neu a les zones de muntanya, on també s’han acumulat gruixos de rècord en alguns casos. També ha nevat testimonialment a cotes baixes.
Les precipitacions han estat molt repartides, si bé les més abundants han estat a les comarques de la meitat cap al sud de la regió central, mentre que a les zones de muntanya, i espacialment a l’Alt Urgell i la Cerdanya, és on ha plogut menys. L’excepció és l’estació de Port del Comte, que ha registrat el rècord del territori amb 171 litres aquest gener que, sumats als 108 del desembre, fan que s’hagin acumulat 279,4 litres en dos mesos.
Més per sota, però també amb quantitats extraordinàries, hi ha poblacions com Moià (de les poques de la regió central on va ploure més al desembre que al gener), amb 240 litres els darrers dos mesos; i la comarca del Solsonès, amb quantitats destacables tant a Pinós (amb 210,9 litres entre desembre i gener), com a Solsona (amb 200,1). També hi ha hagut pluja abundant al Bages, especialment a Sant Salvador de Guardiola, amb 240,5 litres en dos mesos, i fins i tot al Baix Llobregat (197,2 litres a Olesa), o l’Anoia (188 litres als Hostalets de Pierola).
En canvi, i si bé també ha plogut (o nevat) força, les precipitacions han estat menors en poblacions com Das (11,7 litres), Puigcerdà (117,3), o la Seu d’Urgell (135,5), amb registres similars tant al desembre com al gener en tots aquests casos.
En el conjunt de les comarques centrals també destaca el fet que han estat unes precipitacions molt continuades, un fet gens habitual a l’hivern, que és una estació seca. A Oliana, per exemple, aquest gener va ploure 23 dies, tot i que en alguns casos van ser tan sols unes dècimes. A Pinós hi va haver 21 dies de precipitació, i a Sant Salvador de Guardiola, 20.
El febrer també ha arrencat plujós amb les precipitacions d’ahir, si bé a curt termini es preveuen dies més aviat assolellats.
Els embassaments, plens
La pluja abundant d’aquests darrers mesos, ha situat el nivell dels embassaments de les comarques centrals molt per sobre del que hi havia ara fa un any.
El de Sant Ponç és el més ple, i aquest dilluns es trobava a 96 % de la seva capacitat, quan fa un any amb prou feines superava el 52%. També al Solsonès, el pantà de la Llosa gairebé ha triplicat el nivell de fa un any. Aleshores estava al 37,9 %, i ara al 93,3 %. La Baells es troba al 95,3 %, mentre el gener passat estava al 55,8 %.
Menys fred del que tocaria
Pel que fa a les temperatures, a Manresa aquest mes de gener ha estat més càlid del que correspondria, amb unes màximes més baixes de l’habitual però que no compensen els valors força més elevats que hi ha hagut amb les mínimes.
La temperatura mitjana ha estat de 6,8 graus, un més del que tocaria al gener. En tot el mes, tan sols hi va haver sis dies amb les temperatures mínimes sota zero.
