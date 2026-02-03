El Torneig Carcassonne de la Festa de Llum de Manresa recupera l’horari nocturn
La 18a edició tindrà lloc el divendres 27 de febrer, a les 9 del vespre, a l’Espai Milcentenari del CAE
Les places són limitades a 40 persones, s’assignaran per rigorós ordre d’inscripció i cal apuntar-se a l'avançada
Regió7
El 18è Torneig Carcassonne de la Llum de Manresa torna a l’Espai Milcentenari de la mà del Club del Joc del CAE, en una edició que recupera l’horari nocturn. La competició tindrà lloc el divendres 27 de febrer, a partir de les 9 del vespre. Les inscripcions ja estan disponibles al web del CAE.
El torneig constarà de tres rondes de partides de quatre jugadors/es, que es disputaran amb el joc bàsic de Carcassonne i expansions de la Llum: ‘Aquella llum ben ardent’ i el malvat ‘Bisbe Galzeran’. Ambdues expansions ambienten el joc en els fets i personatges històrics que donen origen a la festa manresana.
El torneig premiarà les tres primeres persones classificades i es farà un sorteig entre la resta de participants. El Club del Joc fa una crida a la participació dels amants dels jocs de taula, així com a aquelles persones que no hi hagin jugat mai, però que tenen curiositat pel Carcassonne i ganes de passar una bona estona. A més, qui vulgui aprendre el funcionament del joc bàsic o de les expansions podrà fer-ho durant les sessions de Nits de Joc prèvies al torneig (cada dijous a les 21 h).
Des del 2009 sense interrupció
Per dur a terme el torneig, el CAE compta amb la col·laboració d’Abacus, de Devir -l’empresa editora del joc-, la sastreria teatral La Disfressa, i amb el suport de l’Ajuntament de Manresa i del departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya. A més, el Torneig Carcassonne forma part del programa d’actes de la Festa de la Llum de Manresa.
La participació és gratuïta i el nombre de places està limitat a 40. Per aquest motiu, cal fer inscripció prèvia a través del web del CAE. Les places s’assignaran per rigorós ordre d’inscripció. Enguany el torneig arriba a la 18a edició: la primera es va celebrar el 2009, quan el CAE va ser l’entitat administradora de les Festes de la Llum de Manresa. Des d’aleshores, el torneig s’ha celebrat anualment de manera ininterrompuda.
- Una família de Banyoles desenterra el cofre amb 1.500 euros a Sant Llorenç: 'Vam guanyar, però ens va anar de 15 segons
- Troben mort un home a Moià després de tota una nit de recerca
- El búnquer amb més d’un milió d’ampolles ocult en una vinya d’Esparreguera
- La ‘caçadora de masies’ visita el mas de la finca del cementiri xinès: «Em preocupa que s’hi faci una intervenció poc respectuosa»
- La víctima de l'accident mortal d'Artesa de Segre era un veí de Viladecans de 38 anys
- Cada vegada més professors rebutgen participar al viatge de final de curs pel mal comportament dels alumnes: 'Vam haver de trucar a una empresa privada
- Confirmada la pena de 15 anys de presó per a l'home acusat de ferir a trets un regidor de Sant Jaume de Frontanyà
- Nous despreniments tallen l'accés pel nord a la Cerdanya: 'la urgència és absoluta”