Acampada a la plaça Sant Domènec de Manresa per evitar el desnonament del Bloc 8 de la PAHC
Les tendes de campanya culminen una jornada de mobilitzacions al Parlament de Catalunya i a les oficines de Cerberus a Barcelona
La Plataforma d’Afectades per la Hipoteca i el Capitalisme (PAHC) Bages augmenta la visibilitat i la intensitat de la protesta per impedir el desnonament del Bloc 8, al barri de la plaça Catalunya de Manresa. Ho ha fet muntant una trentena de tendes de campanya per acampar a la cèntrica plaça Sant Domènec de Manresa després d’una jornada de mobilitzacions al Parlament de Catalunya i a les oficines de Cerberus a Barcelona.
Ha mobilitzat desenes de persones amb la voluntat de protagonitzar una acció contundent per evitar el desnonament, fixat per dilluns vinent.
Tots els intents de desnonament que hi ha hagut fins ara s’han pogut aturar. Dilluns n’hi ha un altre que la PAHC tem que mobilitzi efectius dels ARRO dels Mossos i sigui el definitiu.
La PAHC Bages ha reclamat reiteradament, i ho ha tornat a fer a l’acampada, o bé l’expropiació del bloc d’habitatges o bé que l’Ajuntament de Manresa compri l’edifici. Segons afirma el preu seria assequible. D’aquesta forma s’asseguraria que les famílies que hi viuen tinguessin un sostre i també augmentaria el parc públic d’habitatge a la ciutat.
Una lluita llarga
Una seixantena de persones convocades per la PAHC Bages van aturar a mitjans del mes passat el desnonament del bloc ocupat des de l’any 2021 al passatge Tudela on hi viuen sis famílies amb vuit menors.
Una setmana després la PAHC Bages convocava una roda de premsa davant dels jutjats de Manresa per alertar d'un enduriment en l'actuació dels jutjats i dels cossos policials en els processos de desnonament a Manresa.
Segons l'entitat, s'estava imposant un "canvi de model" que es tradueix en una "major agressivitat" cap a les famílies vulnerables i en expulsions sense alternatives habitacionals. "En lloc de garantir una solució, ens trobem uns jutjats i una policia molt més agressius, que disciplinen les famílies afectades", va denunciar.
Aquest dimecres, membres de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya (COSHAC) han irromput a les oficines de les immobiliàries Solvia i Intrumn (Cerberus) per exigir l'aturada dels desnonaments al Bloc 8 de Manresa, i de 50 famílies de la COSHAC en risc de desnonament. Paral·lelament, en una roda de premsa al Parlament, la portaveu de la Confederació Sindical, Marta Espriu, ha argumentat que l'edifici de Manresa estava "buit i abandonat", i que ara Cerberus el vol recuperar. Al seu torn, la PAHC Bages ha instat el Govern a expropiar "immediatament" el Bloc 8 per evitar que les famílies que hi viuen perdin el seu pis.
