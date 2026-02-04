Afectacions de trànsit pels treballs de millora del paviment del passeig de la República de Manresa
Del dijous 5 al dilluns 9 de febrer, el carrer d'Arbonés estarà tancat per accedir al passeig de la República
El dissabte 7 de febrer, de 8 a 18 h, el passeig de la República es tancarà entre l'Arbonés i la plaça Reforma
Durant aquest període, el sistema de fotomultes no estarà operatiu
Regió7
L'Ajuntament de Manresa informa que, en el marc dels treballs de millora del paviment de formigó blindat del passeig de la República, hi haurà diverses alteracions en el trànsit, si bé inicialment va dir que no n'hi hauria i que els treballs es farien mantenint en trànsit de vehicles, tal com va recollir aquest diari.
L'actuació, iniciada el passat 26 de gener, abasta una àrea de 288 m², tindrà un cost de 29.538,79 euros i s'estima que durarà un mes.
- Des d'aquest dijous 5 fins al dilluns 9 de febrer, l'accés des del carrer d'Arbonés al passeig de la República estarà tallat.
En conseqüència:
- Es modificarà el sentit de circulació del carrer de Santa Maria per permetre que els vehicles provinents del carrer de les Campanes i de la plaça de Palmira Jaquetti Isant (Conservatori de Música) puguin circular pel carrer de Santa Maria en direcció al carrer de Sant Francesc.
- El dissabte 7 de febrer, de 8 a 18 h, es tallarà el pas de vehicles al passeig de la República, en el tram comprès entre el carrer d'Arbonés i la plaça de la Reforma.
Això implicarà que:
- Els vehicles que transiten per la plaça de Llisach o el carrer de Talamanca seran desviats pel passeig de la República en direcció a la Plana de l'Om i el carrer de Vilanova.
Durant aquest període, el control d'accés fotogràfic no estarà operatiu.
