Althaia incorpora l’exercici físic de força com a tractament contra el càncer
Sant Joan de Déu ha participat en una prova pilot que demostra que l’entrenament afavoreix el benestar físic i emocional dels pacients
Al gener ha posat en marxa un primer grup d’usuaris que fan esport dirigit
Que l’exercici físic millora la qualitat de vida de les persones és una evidència. També la de pacients amb càncer.
La Fundació Althaia de Manresa ha participat en una prova pilot juntament amb dos hospitals més, el Consorci Sanitari de Terrassa i l’Hospital del Mar de Barcelona, que ha demostrat que l’entrenament amb força no tan sols pot integrar-se de forma segura durant el tractament oncològic, sinó que contribueix a reduir la fatiga, minimitzar els efectes secundaris dels tractaments i afavorir el benestar físic i emocional dels pacients. Per això l’exercici físic de força ha passat a formar part del tractament assistencial. Aquest dimecres se celebra el Dia Mundial Contra el Càncer.
Des de fa anys l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa ofereix als pacients atesos per càncer la possibilitat de realitzar exercici físic supervisat. Fins ara s’havien organitzat grups de marxa nòrdica, però l’esmentada prova pilot ha demostrat que l’entrenament amb força millora substancialment la capacitat funcional, redueix la fatiga, preserva la massa muscular, augmenta l’autonomia i la qualitat de vida dels pacients.
Exercici terapèutic
Davant aquestes evidències el Servei d’Oncologia d’Althaia ha posat en marxa aquest gener un nou programa propi d’exercici terapèutic adreçat a pacients oncològics, basat principalment en l’entrenament de força, activitat que ha demostrat que té més beneficis.
Dos dies a la setmana, en sessions de 60 minuts que es porten a terme a les instal·lacions del convent de Santa Clara, un grup de catorze pacients diagnosticats de càncer realitzen sessions grupals supervisades per professionals del servei de rehabilitació d’Althaia, que fan un seguiment individualitzat de cada persona.
En aquesta fase inicial el nou programa d’exercici físic s’adreça a pacients oncològics no metastàtics en tractament, sigui abans o després de la cirurgia, independentment del tipus de càncer, la seva edat o la seva condició física.
El pla de treball que s’ha posat en marxa té una durada de dotze setmanes. La intensitat dels exercicis s’adapten a la situació clínica i funcional de cada participant.
Mecenatge
La iniciativa té vocació de continuïtat, de forma que si el funcionament i els resultats d’aquest primer grup són positius, la voluntat d’Althaia és ampliar progressivament el programa i facilitar l’accés a l’exercici terapèutic a un nombre més gran de pacients oncològics, integrant-lo de manera estable dins del circuit assistencial. L’activitat és gratuïta i es finança gràcies a les donacions que rep Althaia per al programa de mecenatge d’Oncologia.
El projecte reforça la importància de promoure hàbits de vida saludables durant el procés de la malaltia. Segons Althaia, també exemplifica com l’evidència científica, en aquest cas concret testada amb la prova pilot, pot traduir-se en programes d’assistencials reals, segurs i beneficiosos per als pacients oncològics.
L’exercici físic entra a formar part del model d’atenció integral al malalt oncològic a Althaia, destaca la fundació sanitària. S’afegeix als tractaments mèdics habituals, als personalitzats, a l’atenció continuada, la psicooncològica i a altres activitats que «s’ha demostrat que milloren l’adaptació a la malaltia, la qualitat de vida i els efectes derivats dels tractaments». Entre aquestes activitats hi ha l’artteràpia, les aules de pacients, l’estètica oncològica, la rehabilitació cognitiva i també la pràctica d’exercici físic.
Pioners a Catalunya
Althaia ha estat pionera a Catalunya en integrar l’exercici com a part del procés terapèutic oncològic. El 2015 el Servei d’Oncologia en col·laboració amb Fisioteràpia va iniciar el programa de marxa nòrdica per a pacients en tractament o seguiment. Ara l’aposta del centre evoluciona cap a l’exercici centrat en la força.
La prova pilot que ha evidenciat la importància de l’exercici de força es va dur a terme el 2025 a l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, l’Hospital del Mar de Barcelona i el Consorci Sanitari de Terrassa. Es va batejar amb el nom de Move On, que en aquest cas es podria traduir com continuem o seguim endavant. La prova va demostrar millores significatives en els àmbits físic, emocional i social dels pacients.
Impacte en la salut mental
La prova pilot Move On tenia com a objectiu testar que l’exercici físic de força es podia integrar de manera segura i efectiva durant el tractament oncològic. Va demostrar millores clares en la condició física i la capacitat funcional dels participants, que van guanyar en qualitat del son, una menor dependència de la medicació i una reducció del cansament. També va demostrar un impacte positiu en la salut mental dels pacients oncològics, que van experimentar una disminució dels símptomes d’ansietat i depressió gràcies al suport mutu.
