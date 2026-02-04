La mobilització per aturar el desnonament del Bloc 8 de Manresa arriba al Parlament i a les oficines de Cerberus
La PAHC i la Confederació Sindical d'Habitatge reclamen l'expropiació de l'edifici perquè les famílies no perdin el pis
ACN
Membres de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya (COSHAC) han irromput a les oficines de les immobiliàries Solvia i Intrumn (Cerberus), aquest dimecres al matí. L'objectiu és exigir l'aturada dels desnonaments al Bloc 8 de Manresa, i de 50 famílies de la COSHAC en risc de desnonament. Paral·lelament, en una roda de premsa al Parlament, la portaveu de la Confederació Sindical, Marta Espriu, ha argumentat que l'edifici de Manresa estava "buit i abandonat", i que ara Cerberus el vol recuperar. Al seu torn, la PAHC Bages ha instat el Govern a expropiar "immediatament" el Bloc 8 per evitar que les famílies que hi viuen perdin el seu pis.
La COSHAC i la PAHC Bages han reclamat des del Parlament que s'aturin els desnonaments del Bloc 8 de Manresa. Des de la sala de premsa, cedida per la CUP, les portaveus de les dues entitats han reclamat que l'Ajuntament de Manresa expropiï l'edifici per augmentar l'habitatge públic a la ciutat, i evitar que les famílies que hi viuen es quedin sense llar. La cita per aturar el possible desnonament és el 9 de febrer a les 8 hores.
Des del faristol del Parlament, Espriu ha remarcat que a la COSHAC hi ha més de 50 famílies organitzades que poden ser desnonades. I per això ha instat a l'aturada "immediata" dels desnonaments. També ha reclamat la regularització de la situació amb lloguers que s'adaptin a les realitats, així com l'ampliació del parc públic via tempteig i retracte dels pisos en venda de Cerberus.
La COSHAC també ha exigit una negociació a Solvia i Intrum, les dues empreses gestores de les propietats del fons d'inversió Cerberus. Es tracta del fons nord-americà major propietari d'habitatge a Catalunya, segons ha argumentat la Confederació Sindical.
Espriu ha qualificat els fons voltor de "criminals", per estar-se "enriquint a costa de les vides" de les famílies vulnerables.
Primer intent
Una seixantena de persones convocades per la PAHC del Bages ja van aconseguir aturar el 14 de gener el desnonament del Bloc 8, ocupat des de l'any 2021, on viuen sis famílies amb vuit menors. La comitiva judicial, que va arribar a l'edifici acompanyada d'una patrulla dels Mossos, va decidir ajornar el desnonament 'sine die' davant la mobilització veïnal.
La setmana següent la PAHC Bages va alertar d'un enduriment en l'actuació dels jutjats i dels cossos policials en els processos de desnonament a Manresa. Segons l'entitat, s'està imposant un "canvi de model" que es tradueix en una "major agressivitat" cap a les famílies vulnerables i en expulsions sense alternatives habitacionals.
"En lloc de garantir una solució, ens trobem uns jutjats i una policia molt més agressius, que disciplinen les famílies afectades", va denunciar Eulàlia Castelló, membre de la PAHC, en una roda de premsa a les portes dels jutjats de Manresa. Castelló també va advertir d'"arbitrarietat" en l'aplicació de la moratòria de desnonaments. Segons la PAHC, l'any passat es van registrar una vintena de desnonaments a la ciutat.
