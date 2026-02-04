Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El govern inicia a Manresa una ronda de visites per explicar el nou model de finançament

La consellera Alícia Romero exposarà els eixos de la proposta a la sala d’actes de la Fundació Althaia

La consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, serà aquest dijous a Manresa

La consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, serà aquest dijous a Manresa / David Zorrakino/EP

Regió7

Manresa

El govern català iniciarà aquest dijous a Manresa una ronda de visites a tot el país per explicar el nou model de finançament. La consellera d’Economia i Finances, Alícia Romero, serà qui exposarà els principals eixos de la proposta en un acte que és previst que reuneixi els principals agents econòmics i socials de la Catalunya Central, i representants institucionals.

Segons el govern, aquesta ronda territorial s’emmarca en la voluntat d’explicar de manera directa i transparent el sistema acordat amb el Govern espanyol. El mateix executiu que el nou finançament suposarà un model de distribució dels recursos més just, equitatiu i solidari que dotarà Catalunya de més capacitat financera per a reforçar els serveis públics i les inversions.

La consellera Romero ha declarat, en una entrevista a TV3, que “és important que tothom conegui el model de finançament i els seus elements positius: és un model més transparent, més igualitari i que compleix amb el principi d’ordinalitat”. “L’explicarem de primera mà als alcaldes i als agents socials i econòmics de tot el país”, ha afegit. La consellera també ha fet una crida a “avançar” i aprofitar els 4.686 milions d’euros per a Catalunya el 2027.

El tret de sortida de la ronda de visites s’iniciarà aquest dijous, a les 2/4 d’1 del migdia a la sala d’actes de la Fundació Althaia, al carrer Nou de Santa Clara, 63-65. En aquesta sessió hi assistiran el secretari de Governs Locals i Relacions amb l’Aran, Xavier Amor, i la delegada territorial del Govern a la Catalunya Central, Èlia Tortolero.

