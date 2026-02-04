El món del circ protagonitzarà del Carnestoltes Infantil de Manresa el 15 de febrer
El Carnestoltes Infantil de Manresa celebrarà la seva 48a edició amb una rua plena de color, música i fantasia
Regió7
Tot a punt per a la celebració del Carnestoltes Infantil de Manresa, que es portarà a terme el diumenge 15 de febrer al matí. Com sempre, serà una festa adreçada especialment al públic familiar, amb la disbauxa i la gresca com a elements centrals.
Un total de 16 comparses escolars participaran en una rua ambientada en el món del circ i comptarà amb la presència del Picapoll, que acompanyarà el Rei i la Reina Carnestoltes i tots els nens i nenes al llarg de la rua i fi de festa, amenitzat per l'Ernest Coma Corderroure. Una de les novetats d'enguany serà l'espectacle final a la plaça Font de les Oques, on la companyia LaCrica farà una demostració d'acrobàcies de tela. La festa de l'any passat va tenir com a temàtica de les disfresses els contes populars.
La concentració dels grups inscrits es farà al passeig de la República a les 11 del matí i la cercavila s’iniciarà a les 11.15 h. La rua transcorrerà per la Plana de l’Om, el carrer del Born, la plaça Sant Domènec, Passeig Pere III, carrer Àngel Guimerà i carrer Carrasco i Formiguera fins a arribar a la plaça de la Font de les Oques.
El recorregut de la rua, que es farà a peu, comptarà amb algunes carrosses, entre les quals la del Rei i la Reina Carnestoltes i el Picapoll, i la participació confirmada dels grups de música de Tabalers de Xàldiga, Geganters de Manresa, Batraques, Vilatukades, Minairons i la Unió Musical del Bages (UMB).
El Rei i la Reina Carnestoltes
El Rei i la Reina Carnestoltes d’aquesta edició seran Joel Carro Hermosilla i Clàudia López Manzano, alumnes de primer curs del cicle d’arts escèniques que s’imparteix al teatre Kursaal.
Tant la carrossa com el vestuari es van estrenar l’any 2020. El disseny acolorit del vestuari és de Marga Riera, d’acord amb les idees del Consell d’Infants del curs 2016-2017, i la confecció, de Leo Fíguls. La carrossa, decorada amb batucades, màscares, barrets i serpentines, va ser dissenyada per l’artista Txema Rico i construïda amb la col·laboració del personal de manteniment de l’Ajuntament de Manresa.
El cartell del Carnestoltes Infantil de Manresa 2026 és obra de la jove dissenyadora gràfica Sara Vilarta Rodó, que ha sabut plasmar-hi la màgia i la fantasia del món del circ.
L’organització del Carnestoltes Infantil va a càrrec de l’Ajuntament de Manresa i Imagina’t, amb la col·laboració de les AMPA de la ciutat.
