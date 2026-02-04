Tres socis al capdavant d'una cafeteria d'especialitat de Manresa: "Calen més ajuts per als comerços que donen vida a la ciutat i permeten que la gent pugui socialitzar aquí"
Khalid i Soufyan Haddouthi, de 25 i 21 anys, i el seu cosí, Oussama Adbib, de 24 anys, regenten la cafeteria d'especialitat Lola’s Factory
Fer del cafè una excusa per crear un espai de trobada i generar complicitats. Aquesta és la filosofia dels germans Khalid i Soufyan Haddouthi, de 25 i 21 anys, i del seu cosí, Oussama Adbib, de 24 anys, els tres socis al capdavant de la cafeteria Lola’s Factory del Passeig de Manresa. Fa just un any van agafar el relleu d’aquest local, que destaca per oferir cafè d’especialitat i per un tracte proper que ha esdevingut el seu segell. "La majoria de clients venen cada dia i ens expliquen històries de la seva vida, i nosaltres de la nostra", destaquen.
Feia temps que somiaven tenir un negoci propi, i l’oportunitat va arribar quan l’anterior propietari els va proposar el traspàs, el desembre del 2024. "L’avantatge era que el negoci ja estava en marxa, però el repte era mantenir la qualitat", recorda el Khalid. Cap d’ells tenia experiència en hostaleria, però amb el temps van aprendre l’ofici i l’art de servir cafès. "El truc és posar-hi ganes i fer que l’última tassa del dia surti com la primera", diu l’Oussama.
Les primeres setmanes van ser intenses, amb jornades que s’allargaven fins a la nit. Tot i això, van aconseguir fidelitzar una clientela que, al principi, recorden, s'adreçava a ells en castellà. "Pel nostre aspecte, amb trets marroquins, els sorprenia que els parléssim en català", expliquen els tres emprenedors, fills d’una família originària de Nador, al Marroc, però nascuts a Manresa. "La gent es deixa guiar per les primeres impressions, però amb el temps hem creat una família amb els clients", asseguren.
La majoria freqüenten el local pel seu producte estrella, el cafè d’especialitat, una certificació que garanteix la qualitat del producte. "El sabor i l'aroma del cafè canvien quan assegures la seva traçabilitat i que tot el procés està fet amb la màxima en cura, des de com es cultiva, fins a com es processa i se serveix", apunta el Khalid. Per a ells, ser una cafeteria d’especialitat va més enllà de la qualitat del producte. "En moltes cafeteries de Barcelona, només serveixen begudes per endur i es perd l’espai de trobada; nosaltres volem que sigui un lloc per socialitzar i sentir-se a gust", diu l’Oussama. Aquesta és la filosofia que voldrien traslladar a nous locals a la ciutat. "La demanda hi és. Cada vegada més gent valora el cafè d’especialitat", assegura el Khalid.
Tot i això, són conscients de les dificultats que comporta engegar un negoci per la inversió inicial. En aquest sentit, consideren que caldrien més facilitats per a les persones que comencen. "Al final, es tracta d'ajudar els comerços que donen vida a la ciutat i permeten que la gent pugui socialitzar aquí", apunten.
