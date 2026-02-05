Un centenar de persones passen la nit a Sant Domènec per evitar el desnonament del bloc 8 de Manresa
L’acampada es dissol tot i que la PAHC manté la pressió per aturar el llançament
L'Ajuntament fa gestions perquè l'Agència Catalana d'Habitatge adquireixi l'immoble
Un centenar de persones han passat la nit a l’acampada que la PAHC va organitzar aquest dimecres al vespre a la plaça Sant Domènec de Manresa per fer pressió i intentar aturar el desnonament previst per aquest dilluns del bloc 8. Es tracta d’un edifici d’habitatges ocupat des del 2021 al passatge Tudela, al barri de la plaça Catalunya, que és propietat d’un fons voltor. PAHC i Ajuntament busquen una sortida.
L’acampada s’ha donat per dissolta aquest mateix migdia amb la voluntat d’agafar embranzida de cara a dilluns si finalment tira endavant el llançament. Dimecres al vespre més de 200 persones van donar suport a la reivindicació de la plataforma. Hi va haver una actuació del cor Incordis i un sopar popular.
Ja més avançada la nit es va celebrar una assemblea a la mateixa plaça en la qual van participar un centenar de persones, les que van passar la nit a la trentena llarga de tendes de campanya que fins aquest migdia ocupaven el centre de la plaça. Al matí hi ha hagut esmorzar per tots els acampats i posteriorment s’han dirigit al carrer Casanova de Manresa on hi ha hagut un desnonament.
Les mobilitzacions per aturar el llançament del bloc 8 continuaran. La PAHC ja l’ha aturat en altres ocasions, però temen que dilluns hi hagi un important desplegament de Mossos d’Esquadra i que sigui el definitiu. De moment afectaria una família, però totes estan amenaçades d’haver de marxar. Al bloc 8 hi viuen sis famílies amb vuit menors que van entrar a l’edifici el 2021. Feia quinze anys que estava buit i deixat.
La PAHC reclama la seva expropiació o, en darrer terme, que l’Ajuntament de Manresa el compri, el que asseguraria un sostre per a les famílies que hi viuen i també implicaria augmentar el nombre de pisos del parc públic d’habitatges a la ciutat.
L’Ajuntament de Manresa està fent gestions per aturar el desnonament de dilluns, va anunciar el mateix dimecres l’alcalde accidental, Anjo Valentí. El consistori està fent gestions amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per tal d’accedir a algun dels seus programes. Segons el govern, en el moment que va tenir constància que l’immoble estava sotmès a dret de tanteig i retracte, es va posar en contacte amb l’Agència per demanar que adquirís l’immoble amb l’objectiu de garantir la permanència de les famílies residents. També hi hauria una fundació interessada en adquirir l’edifici. Paral·lelament, s’ha informat el jutjat de la situació i s’ha demanat que estudiï que no s’executi el llançament fins que finalitzi el procés de tanteig.
- Els Mossos s’enfilen a un camió en marxa a l'N-340 per evitar una tragèdia i salvar el conductor que havia patit un ictus
- Tres socis al capdavant d'una cafeteria d'especialitat de Manresa: 'Calen més ajuts per als comerços que donen vida a la ciutat i permeten que la gent pugui socialitzar aquí
- Els Mossos identifiquen 51 persones per organitzar i participar en lluites il·legals a la Central Tèrmica de Cercs
- «Estem generant un efecte crida amb les baixes laborals»
- Una cafetera fa anar de bòlit els serveis d'emergència a Sallent
- Cada vegada més professors rebutgen participar al viatge de final de curs pel mal comportament dels alumnes: 'Vam haver de trucar a una empresa privada
- El búnquer amb més d’un milió d’ampolles ocult en una vinya d’Esparreguera
- Banys de Llo reobre les piscines exteriors després de l'incendi