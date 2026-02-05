Docents del Bages es manifesten a Manresa per reclamar una educació pública digna i de qualitat
Han tallat el trànsit al centre i han protagonitzat accions reivindicatives a diversos punts de la ciutat
Un centenar llarg de mestres i professors s’han manifestat aquest dijous a la tarda pel centre de Manresa convocats per l’Assemblea de Docents de la Catalunya central per reclamar una educació pública digna i de qualitat. Afirmen que el departament d’Educació no dona resposta a les necessitats del sistema. Els docents estan convocats a una vaga el pròxim 11 de febrer.
‘Ja n’hi ha prou’ i ‘Menys discursos i més recursos’ han sigut alguns dels lemes de la protesta. Reclamen menys ràtios, més recursos per atendre la diversitat d’alumnes i menys burocràcia.
La protesta ha començat davant els serveis territorials d’Educació, a la carretera de Vic, on han denunciat la burocràcia que «ens ofega», segons representants de l’assemblea. Han tallat el trànsit i han omplert l’entrada amb caixes de papers per escenificar el que n’han dit «burrocràcia».
Posteriorment, s’han dirigit cap a l’institut Lluís de Peguera, on s’han aturat per demanar més democràcia als centres. «Els claustres han perdut veu i vot i s’han buidat de contingut», han denunciat. La protesta ha acabat a la plaça Neus Català. En aquesta ocasió han simulat una aula per mostrar que estan massificades. Els docents «reivindiquem temps per educar i ensenyar». També han assegurat que «alcem la veu no per caprici, sinó per cansament i dignitat.
