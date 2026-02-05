Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Acampada de la PAHCRestabliment de l'R4Missió 'marciana'Combats il·legalsDesallotjament a ManresaRodaliesBaxi Manresa
instagramlinkedin

Docents del Bages es manifesten a Manresa per reclamar una educació pública digna i de qualitat

Han tallat el trànsit al centre i han protagonitzat accions reivindicatives a diversos punts de la ciutat

La manifestació ha sortit de davant de la seu d'Educació, a la carretera de Vic

La manifestació ha sortit de davant de la seu d'Educació, a la carretera de Vic

Jordi Morros

Jordi Morros

Jordi Morros

Manresa

Un centenar llarg de mestres i professors s’han manifestat aquest dijous a la tarda pel centre de Manresa convocats per l’Assemblea de Docents de la Catalunya central per reclamar una educació pública digna i de qualitat. Afirmen que el departament d’Educació no dona resposta a les necessitats del sistema. Els docents estan convocats a una vaga el pròxim 11 de febrer.

‘Ja n’hi ha prou’ i ‘Menys discursos i més recursos’ han sigut alguns dels lemes de la protesta. Reclamen menys ràtios, més recursos per atendre la diversitat d’alumnes i menys burocràcia.

La protesta ha començat davant els serveis territorials d’Educació, a la carretera de Vic, on han denunciat la burocràcia que «ens ofega», segons representants de l’assemblea. Han tallat el trànsit i han omplert l’entrada amb caixes de papers per escenificar el que n’han dit «burrocràcia».

Notícies relacionades

Els manifestants han tallat la circulació al centre de Manresa

Els manifestants han tallat la circulació a la carretera de Vic / J.M.G.

Posteriorment, s’han dirigit cap a l’institut Lluís de Peguera, on s’han aturat per demanar més democràcia als centres. «Els claustres han perdut veu i vot i s’han buidat de contingut», han denunciat. La protesta ha acabat a la plaça Neus Català. En aquesta ocasió han simulat una aula per mostrar que estan massificades. Els docents «reivindiquem temps per educar i ensenyar». També han assegurat que «alcem la veu no per caprici, sinó per cansament i dignitat.

TEMES

  1. Els Mossos s’enfilen a un camió en marxa a l'N-340 per evitar una tragèdia i salvar el conductor que havia patit un ictus
  2. Tres socis al capdavant d'una cafeteria d'especialitat de Manresa: 'Calen més ajuts per als comerços que donen vida a la ciutat i permeten que la gent pugui socialitzar aquí
  3. Els Mossos identifiquen 51 persones per organitzar i participar en lluites il·legals a la Central Tèrmica de Cercs
  4. «Estem generant un efecte crida amb les baixes laborals»
  5. Una cafetera fa anar de bòlit els serveis d'emergència a Sallent
  6. Cada vegada més professors rebutgen participar al viatge de final de curs pel mal comportament dels alumnes: 'Vam haver de trucar a una empresa privada
  7. El búnquer amb més d’un milió d’ampolles ocult en una vinya d’Esparreguera
  8. Banys de Llo reobre les piscines exteriors després de l'incendi

Docents del Bages es manifesten a Manresa per reclamar una educació pública digna i de qualitat

Docents del Bages es manifesten a Manresa per reclamar una educació pública digna i de qualitat

Necrològiques del 6 de febrer del 2026

Necrològiques del 6 de febrer del 2026

VÍDEO | Rubió, el poble més alt de Catalunya, nevat

Espectacular accident d'un camió que ha caigut per un marge a l'Eix Transversal a Sant Bartomeu del Grau

Espectacular accident d'un camió que ha caigut per un marge a l'Eix Transversal a Sant Bartomeu del Grau

Imatges de l'accident d'un camió a Sant Bartomeu del Grau

El BBVA aconsegueix el seu quart rècord anual de benefici consecutiu amb 10.511 milions

El BBVA aconsegueix el seu quart rècord anual de benefici consecutiu amb 10.511 milions

Manifestació de docents a la carretera de Vic convocada per l'Assemblea de Docents del Bages

Les actuacions dels esportistes de la regió central als Jocs Olímpics d'hivern arrenquen dimarts, 10 de febrer

Les actuacions dels esportistes de la regió central als Jocs Olímpics d'hivern arrenquen dimarts, 10 de febrer
Tracking Pixel Contents