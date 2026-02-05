Una jornada a Manresa convida a repensar i a debatre l’organització veïnal
L'acte de la Comunalitat de Manresa tindrà lloc el divendres 13 de febrer al Casal de les Escodines
Hi participaran José Mansilla, antropòleg urbà i investigador, i Aran Llivina, de l’Associació de Veïns de Vallcarca
Regió7
Organització veïnal i respostes comunitàries és l'enunciat de la jornada que tindrà lloc el pròxim divendres 13 de febrer, a 2/4 de 7 de la tarda, el Casal de les Escodines de Manresa. Vol ser un espai de reflexió i de debat obert a entitats, moviments socials i veïnat interessat en el futur dels barris i les formes d’organització col·lectiva. S’emmarca dins del cicle de jornades Sobiranies de la Comunalitat de Manresa, per repensar la transició ecosocial a la ciutat en diferents àmbits com les jornades celebrades sobre sobirania alimentàriacrisi climàtica i cures.
La jornada vol situar la desmobilització o l’estancament d’una part del moviment veïnal tradicional, no com un problema intern, sinó com un efecte estructural de les dinàmiques del capitalisme urbà, les polítiques neoliberals i els processos d’especulació i fragmentació social. A partir d’aquest marc, es proposa repensar políticament el moviment veïnal i fer valdre la hibridació entre associacions veïnals i moviment social, així com les respostes comunitàries que ja estan emergint en molts barris a Manresa.
Les intervencions
L’acte comptarà amb dues intervencions destacades. D’una banda, José Mansilla, antropòleg urbà i investigador, aportarà un marc analític sobre la relació entre polítiques urbanes neoliberals, crisi del moviment veïnal tradicional i emergència de noves formes d’autoorganització, suport mutu i reapropiació comunitària de la ciutat.
De l’altra, hi participarà Aran Llivina, membre de l’Associació de Veïns de Vallcarca “Som Barri” (Barcelona), una experiència destacada per la seva trajectòria: una assemblea veïnal que es va formalitzar com a associació sense abandonar el seu caràcter divers i funcionament assembleari. El cas de Vallcarca ofereix aprenentatges sobre com renovar les entitats veïnals i generar aliances amb el moviment social.
La jornada vol interpel·lar tant associacions veïnals com col·lectius i veïnes que s’estan organitzant en assemblees o espais comunitaris, una realitat que també s’està produint en diversos barris de Manresa. L’objectiu és generar debat, intercanvi d’experiències i pistes per reforçar i potenciar l’organització col·lectiva a la ciutat.
L’acte es tancarà amb un debat obert amb el públic.
Dades de l’acte
- Jornada: Organització veïnal i respostes comunitàries
- Dia: divendres 13 de febrer
- Hora: 18.30 h
- Lloc: Casal de les Escodines (C. Sant Bartomeu, 50 – Manresa)
- Organitza: Comunalitat Urbana de Manresa
