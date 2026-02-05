Junts Impulsem l’Avenç?: Pros i contres del primer moviment del tauler electoral a Manresa
L’alcaldable Ramon Bacardit intenta aglutinar en una candidatura conjunta Joan Vila i Sergi Perramon, i caldrà veure quina és la seva resposta i com maniobra el pal de paller de govern que fins ara ha estat ERC
Les peces del tauler d’escacs polític manresà es comencen a moure amb dos fets rellevants. Un és l’anunci d’Aliança Catalana que presentarà candidatura a Manresa i l’altre l’oferta de Junts per Manresa a Impulsem i Avenç Nacionalista de presentar una candidatura amb una llista conjunta.
Però, hores d’ara quina és la situació?
Si es manté la inèrcia, el més lògic seria que ERC, PSC i Impulsem tornessin a intentar governar plegats. Els motius són múltiples, però el més important és que tenen un munt de projectes a mitges que de ben segur volen veure culminats.
Han transcorregut dos terços del mandat sense que la coalició hagi deixat transcendir dissensions insalvables per no tornar a repetir la jugada. Sí hi ha hagut posicionaments diferents i situacions d'estira-i-arronsa que no han passat mai de gesticulació per marcar perfil i visibilitzar que el govern de la ciutat l'integren tres forces diferents coaligades.
El més disruptiu, fins ara, ha estat la proposta de Junts de bastir una candidatura compartida en la qual ni tan sols la marca sigui un obstacle insalvable.
Això sí, el que ha quedat clar és que estaria liderada per Ramon Bacardit, que defensa que si l’objectiu és fer un canvi de rumb a la ciutat no hi ha d’haver altres barreres, a priori, que puguin impedir fer diana.
Això voldria dir, fins i tot, un nom nou o, simplement, sumar-los, per exemple,: Junts Impulsem l’Avenç Nacionalista. Però això són només suposicions i tant l'Impulsem de Joan Vila com l'Avenç Nacionalista de Sergi Perramon han fet pública, a requeriment d’aquest diari, la voluntat de no tancar-se portes.
La realitat és que si analitzem les votacions que es van produint als plens municipals el resultat és que el govern es manté unit en els temes nuclears mentre que en aspectes accessoris hi ha una sopa de lletres que ofereix espai per al debat i per marcar distàncies ideològiques en aquells temes que no afecten el rumb del govern tripartit.
Es pot agafar com a exemple el darrer ple, en el qual no hi va haver una alineació de vot entre Junts, Impulsem i Avenç Nacionalista (que es va presentar a les eleccions del 2023 com a Front Nacional i funciona al ple amb el nom de Grup Nacionalista) ni tampoc un bloc de pedra picada d’ERC, PSC i Impulsem.
Sopa de lletres
Així, trobem una autèntica sopa de lletres en la qual Junts va votar amb els partits de govern i amb el Front Nacional el sou dels càrrecs electes, que es va aprovar amb el vot a favor de tots els grups excepte el de Fem i Vox, que es van abstenir. Junts i el Front Nacional van coincidir a l’hora d’abstenir-se en la votació per aprovar les bases que regulen l’atorgament de subvencions de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones, que es va aprovar amb els vots a favor d’ERC, PSC, Impulsem i Fem.
Però mentre Junts s’abstenia, ERC, PSC, Impulsem, Fem i el Front Nacional aprovaven la modificació de crèdits per poder executar les obres de rehabilitació energètica i accessibilitat dels anomenats Pisos dels Mestres, de titularitat municipal, situats als carrers Sèquia i Mestre Albagés.
El mateix passava en la votació de la moció de Fem per lluitar contra l’especulació immobiliària.
El Front Nacional sí va donar suport a la moció de Junts en la qual demanava el compliment de l’ordenança de civisme en relació a la roba estesa a les façanes, que va decaure perquè el govern i Fem van votar en contra.
Una altra combinació va ser la suma de vots a favor d’ERC, Junts, Fem i el Front Nacional per donar suport als ajuntaments de la Catalunya Nord davant l’estat francès en la seva demanda del reconeixement del català com a llengua oficial de la Unió Europea. En aquest cas van ser PSC i Impulsem els que es van abstenir.
Geometria política variable que mostra com l'acció de govern queda preservada de les dissensions mentre és possible posicionar-se de forma diferent en aspectes puntuals. Amb un escenari tan obert, Esquerra té un gran marge de maniobra. Va governar amb PSC i Iniciativa, va governar amb Junts, ha governat sense Junts amb PSC i Impulsem i ningú ha dit que altres combinacions siguin impossibles, sobretot comptant amb la irrupció d'Aliança Catalana i la possibilitat de bastir un front per barrar el pas a l'extrema dreta.
