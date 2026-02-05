L’alcalde Aloy dedicarà tota una jornada a visitar el barri Mion-Puigberenguer
La iniciativa ‘L’alcalde als barris’ es durà a terme el pròxim dimecres 11 de febrer
Regió7
El barri de la Mion-Puigberenguer serà la pròxima parada de la iniciativa ‘L’alcalde als barris’, en el marc de la qual, l’alcalde Marc Aloy, acompanyat del regidor d’Acció Comunitària, Lluís Vidal Sixto, dedica tota la jornada a un barri de la ciutat.
Serà el dimecres 11 de febrer i la visita de l’alcalde i el regidor a la Mion-Puigberenguer començarà a primera hora del matí. Al llarg de la jornada visitaran comerços, equipaments i entitats del barri. L’estada acabarà a la tarda, amb una trobada oberta amb els veïns que es portarà a terme a les 2/4 de 6 de la tarda l’escola les Bases.
L’objectiu de la jornada és que la ciutadania tingui un contacte directe amb el màxim representant municipal i li pugui transmetre inquietuds i propostes de millora, alhora que l’alcalde també pugui conèixer el barri de primera mà.
Aquesta serà l’onzena jornada que l’alcalde Marc Aloy dedica un barri de la ciutat. Des que aquesta iniciativa es va posar en marxa, el febrer del 2024, Aloy ha estat, durant tot un dia, als barris de la Font dels Capellans, la carretera de Santpedor, el Xup, la Plaça Catalunya, la Balconada, el Poble Nou, Valldaura, Els Comtals, la Sagrada Família i el Barri Vell.
